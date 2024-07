Il Budokan Portuali Karate alla Youth League di Porec

Nei giorni 27 giugno, 30 giugno 2024 il Budokan Portuali ha partecipato con le atlete: Agnese Falca (under 14 – 52 Kg) Landi Alessia (Junior – 53 Kg) e Vanessa Gambicorti (under 14 – 52 Kg) alla Youth League di Porec, gara mondiale con oltre 4000 iscritti ed fondamentale per il ranking nazionale.

Le atlete hanno eseguito, fino al giorno prima della partenza, la preparazione con costanza e concentrazione, ed hanno dimostrato sul tappeto tecnica e determinazione.

In loro inoltre si è arricchita la consapevolezza di poter ben affrontare queste gare di alto livello ed è, tra l’altro, aumentato il desiderio di confrontarsi in competizioni di tale spessore.

Per l’evento la Uniport Livorno, che ringraziamo di cuore, si è resa disponibile a fornire gratuitamente il pulmino utilizzato per il trasporto e ciò ha contribuito sia ad unire le ragazze durante il viaggio , sia ad abbattere i costi legati alla trasferta.

Le ragazze sono tornate felici per l’esperienza vissuta e cariche, con la convinzione di riprendere la preparazione atletica dopo un piccolo stop di 20 giorni, con tutta la passione e la dedizione necessaria per il raggiungimento dei prossimi obiettivi sportivi.

Il Budokan portuali ringrazia pertanto: le atlete in gara, il coach, tutti gli altri atleti che per spirito di squadra hanno offerto il loro sostegno e la loro presenza (rinunciando a giornate di mare e/o svago), ed infine i genitori che hanno permesso ai loro figli di vivere questa bella esperienza di crescita sportiva.

