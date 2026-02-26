Il Budokan Portuali tra Lombardia e Toscana: medaglie, crescita e divertimento

Due giornate intense, cariche di adrenalina e spirito sportivo, hanno acceso il tatami del PalaElachem in occasione dell’Open League Lombardia, andato in scena il 21 e 22 febbraio 2026. Un evento di altissimo livello che ha visto oltre 1.505 karateka, in rappresentanza di 293 società italiane, sfidarsi in un’atmosfera ricca di emozioni e grande agonismo.

La società Budokan Portuali ha preso parte alla prestigiosa competizione con tre atleti: Irene Azzaria, Jacopo del Greco, e Alessia Landi notando in tutti e tre una bella carica agonistica.

Nella categoria Cadetti -61 kg, Irene si è fermata al secondo turno dopo un incontro combattuto a fasi alterne, mostrando comunque determinazione e buone soluzioni tecniche.

Buona la prestazione di Jacopo (Under 14 -50 kg), che conquista il gradino più alto del podio: vince ben cinque combattimenti, andando a segno in quattro dei cinque incontri con soluzioni tecniche diverse, a riprova del suo percorso di crescita.

Convincente anche la prova di Alessia Landi (Under 21), inserita in un girone particolarmente impegnativo, si confronta con due atlete attualmente inserite tra i primi cinque posti del ranking nazionale. Un raffronto di alto livello nella sua nuova categoria, che Alessia ha saputo gestire: entrambi gli incontri si sono chiusi sullo 0-0 allo scadere, con decisione arbitrale sfavorevole. Una prestazione comunque solida, che conferma i progressi in corso.

Al di là dei risultati, competizioni come questa, rappresentano tappe fondamentali nel percorso di formazione sportiva: ogni incontro è esperienza, ogni difficoltà un opportunità per crescere. Gli atleti sono infatti rientrati in palestra con maggiore consapevolezza e motivazione .

Nello stesso weekend, domenica 22 febbraio, il Budokan Portuali è stato impegnato anche alla 34ª edizione della Coppa Carnevale di Viareggio, con che 16 atleti (11 pre-agonisti e 5 esordienti).

Sodisfatti dei risultati, che hanno permesso alla società di conquistare il terzo posto nella classifica generale su 65 società partecipanti.

Di seguito elenchiamo i medagliati, distinguendo tra le varie specialità (palloncino, kata e kumite):

Palloncino:

1 classificati: Giorgio Vivaldi, Lara Rossi, Gabriel Toscanelli, Luca Donadeo, Mila Ceravolo;

2 classificati: Guido Venturi,

3 classificati: Lorenzo Brucioni, Anna Martini

Kumite:

1 classificati: Lara Rossi, Andrea Benvenuti, Yuoness Oukhatti, Gabriel Toscanelli

2 classificati: Pietro Achiardi, Noemi Gabrielli, Sofia Gerbi, Mila Ceravolo

3 classificata: Matilde Vivaldi

Kata:

1 classificati: Lara Rossi, Lorenzo Brucioni

2 classificati: ,Matilde Vivaldi, Gabriel Toscanelli, Giorgio Vivaldi

3 classificati: Noemi Gabrielli, Mila Ceravolo

Al di la dei piazzamenti, la partecipazione numerosa e l’impegno dimostrato da tutti gli atleti rappresentano un segnale positivo del lavoro svolto dai tecnici (Mara Gavino, Impallazzo Alessandra, Paolo Lazzara, Parisi Anthony e Vivaldi Giovanni) non solo in termini di medaglie ma soprattutto nella crescita tecnica e personale degli atleti.

