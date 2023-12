Il canottaggio livornese festeggia un altro straordinario successo

Il canottaggio livornese festeggia un altro straordinario successo ai campionati Italiani di Fondo, prima della conclusione della stagione remiera che avverrà con il Campionato Toscano e Campionato Italiano di Remergometro nella palestra del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno, in programma per domenica 17 dicembre.

Nella recente regata del 4 di coppia, svolta a Sabaudia, l’equipaggio del Tomei ha conquistato la medaglia d’argento, regalando una gioia ulteriore agli appassionati del canottaggio locale. La squadra, composta dall’inossidabile Emiliano Ceccatelli, Andrea Cattermol, Edoardo Benini e dal giovane Jacopo Giusti, si è distinta per la sua straordinaria performance, cedendo il primo posto solo al potente equipaggio del Cus Torino.

La giovane Marta Ceccatelli, componente del misto Limite sull’Arno, ha esibito una prova eccellente nel 4 di coppia Allieve C, chiudendo la sua stagione di regate con un altro oro.

L’attenzione degli appassionati si sposterà ora sulla tappa finale dei Campionati Italiani, con la competizione toscana e il Campionato Italiano di Remergometro in programma per domenica 17 dicembre presso la palestra del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di via Campania. L’evento prevede una sfida emozionante tra tutte le categorie del canottaggio, dal livello giovanile a quello senior e master, con la partecipazione speciale di atleti pararowing e degli Special Olympics.

Si prospetta una grande festa del canottaggio, e i livornesi sono attesi a partecipare numerosi, contribuendo a rendere l’evento un momento indimenticabile per la comunità locale.

