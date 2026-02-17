Il Circolo Scherma Fides vola agli Europei: ben sei atleti convocati per Tbilisi in tre Nazionali

In foto principale l'esultanza di Daniele Vivaldi a seguire gli altri atleti del Fides convocati in azzurro

In vista dei Campionati Europei Cadetti e Giovani 2026, in programma a Tbilisi (Georgia) dal 20 al 27 febbraio, il Fides può celebrare la convocazione di ben sei atleti nelle rispettive Nazionali

Un risultato di assoluto prestigio per il Circolo Scherma Fides di Livorno: in vista dei Campionati Europei Cadetti e Giovani 2026, in programma a Tbilisi (Georgia) dal 20 al 27 febbraio, la società amaranto può celebrare la convocazione di ben sei atleti nelle rispettive Nazionali, oltre a una riserva nella delegazione italiana.

La rassegna continentale rappresenta uno degli appuntamenti più importanti della stagione per le categorie Under 17 (Cadetti) e Under 20 (Giovani), con gare individuali e a squadre nelle tre armi olimpiche. Come comunicato ufficialmente dalla Federazione Italiana Scherma, la delegazione azzurra sarà composta da 47 atleti, chiamati a confrontarsi con il meglio della scherma europea in una settimana di competizioni di altissimo livello tecnico.

In questo contesto, la presenza del Fides con un numero così significativo di convocati certifica il valore del lavoro svolto quotidianamente in sala e conferma la società livornese tra le realtà più rappresentate e competitive del panorama giovanile della scherma in Italia.

Per la Nazionale Italiana sono stati convocati Anna Torre nella sciabola, Elena Picchi e Giovanni Pierucci nel fioretto, mentre Davide Vivaldi sarà riserva nella sciabola. Cristiano Fusco rappresenterà la Slovacchia nel fioretto, mentre Liza Takaishvili e Luka Ramishvili difenderanno i colori della Georgia, sempre nel fioretto.

Sei convocazioni in tre Nazionali differenti, tra sciabola e fioretto, rappresentano un traguardo di grande valore sportivo e umano: un risultato che testimonia la solidità del progetto tecnico del Circolo Scherma Fides e la capacità del club di formare atleti pronti a competere stabilmente sui palcoscenici più prestigiosi.

Il Circolo Scherma Fides rivolge le più vive congratulazioni a tutti gli atleti convocati e un grande in bocca al lupo per questa esperienza, che rappresenta un momento di crescita fondamentale e un motivo di orgoglio per l’intera comunità amaranto.

