Il DLF fa incetta di medaglie ai Campionati Italiani Nuoto Master

Durante i 6 giorni di gare, hanno primeggiato tra tutti: Laura Molinari con 4 ori ed 1 argento, Marcella Micheli con 3 ori, 1 argento ed 1 bronzo, Giacomo Mollo con 3 ori ed 1 argento, Emilio Frattini con 3 ori ed 1 argento e Dino Samaritani con 3 ori

Si sono appena conclusi a Riccione i Campionati Italiani di Nuoto Master in vasca 2024, valevoli per il Campionato Nazionale Supermaster 2023/24.

Il DLF Nuoto Livorno si classifica al 3° posto nella Fascia C (da 86 a 110 atleti), con ben 53 podi, di cui, 32 ori (e relativi titoli di campioni italiani), 15 argenti e 6 bronzi.

Durante i 6 giorni di gare, hanno primeggiato tra tutti: Laura Molinari con 4 ori ed 1 argento, Marcella Micheli con 3 ori, 1 argento ed 1 bronzo, Giacomo Mollo con 3 ori ed 1 argento, Emilio Frattini con 3 ori ed 1 argento e Dino Samaritani con 3 ori.

Ottima la partecipazione dei giovani del DLF che per la prima volta hanno partecipato in gran numero ai Campionati ottenendo ottimi risultati; primi tra tutti Veronica Neri con 3 ori ed 1 argento, Roberta Mallardo con 2 ori, Federico Alessandrucci con 1 oro ed 1 bronzo, Andrea Battaglia ed Agnese Giusti con 1 oro.

Ed ora la stagione prosegue con le gare in mare.

Ecco tutti i medagliati:

1° Nicola Nisato M45 800 SL 8’59.78

1° Nicola Nisato M45 400 SL 4’22.99

1° Giacomo Mollo M70 200 FA 3’58.80

1° Emilio Frattini M75 200 MI 3’30.41

1° Laura Molinari M55 200 RA 3.05.35

1° Laura Molinari 50 RA 37.87

1° Laura Molinari 100 RA 1’24.78

1° Marcella Micheli M80 50 DO 1’00.25

1° Marcella Micheli 100 DO 2’19.64

1° Marcella Micheli 50 SL 56.98

1° Riccardo Risaliti M60 50 RA 35.65

1° Veronica Neri M30 50 DO 30.89

1° Veronica Neri M30 100 DO 1’06.63

1° Dino Samaritani 50 SL 31.39

1° Staffetta 4×50 Mista femmine M160 2’10.03 (Neri, Molinari, Lavorini, Mallardo)

1° Staffetta 4×50 Mista maschi M280 2’33.64 (Frattini, Mollo, Marino Biancotti, Samaritani)

1° Staffetta 4×50 Mista SL M80 1’49.61 (Alessandrucci, Battaglia, Giusti, Mallardo)

1° Staffetta 4×50 SL maschi M280 2’08.74 (Samaritani, Frattini, Mollo, Biancotti)

———-

2° Delia Corti M85 50 DO 1’36.92

2° Delia Corti M85 100 DO 3’27.42

2° Delia Corti M85 50 SL 1’44.99

2° Emilio Frattini M75 50 SL 35.72

2° Giacomo Mollo M70 400 MX 7’54.38

2° Andrea Tistarelli M65 50DO 39.68

2° Riccardo Risaliti 100 RA 1’19.37

2° Staffetta 4×50 Mista Mista M160 2’03.31 (Neri, Risaliti, Battaglia, Molinari)

2° Staffetta 4×50 SL femmine M280 3’18.30 (Micheli, Marina Pitanti , Vaccai, Russiano)

——

3° Federico Alessandrucci 100 SL 56.17

3° Andrea Tistarelli M65 100 DO 1’29.19

3° Staffetta 4×50 Mista femmine M280 3’58.53 (Micheli, Pitanti, Russiano, Vaccai)

Condividi:

Riproduzione riservata ©