Il Fides Livorno convince in Coppa del Mondo: Bertini è 10° a Orano, Lombardi chiude 13° a Kagawa

Il Circolo Scherma Fides Livorno esprime piena soddisfazione per questo lungo fine settimana di impegni internazionali, che certifica l'ottimo stato di forma dei propri atleti all'avvio della nuova stagione agonistica

Quello del 17-18 ottobre è stato un fine settimana di spessore internazionale per il Circolo Scherma Fides Livorno, i cui atleti sono stati impegnati sulle pedane della Coppa del Mondo Assoluta tra l’Algeria e il Giappone. Le prove d’esordio stagionale hanno visto Cosimo Bertini nella sciabola e Giulio Lombardi nel fioretto ottenere ottimi piazzamenti tra i migliori sedici al mondo, confermando la competitività del club labronico nei massimi circuiti mondiali.

SCIABOLA: Bertini 10° a Orano, forte presenza del Fides nella delegazione azzurra

A Orano (Algeria) si è disputata la tappa di sciabola maschile e femminile. Il Circolo Scherma Fides Livorno ha recitato un ruolo da assoluto protagonista all’interno della nazionale italiana maschile: ben 4 atleti sui 12 complessivi della delegazione azzurra provenivano infatti dalla sala d’armi livornese.

Il risultato di riferimento porta la firma di Cosimo Bertini, che ha conquistato un ottimo 10° posto assoluto all’esordio stagionale, eguagliando il napoletano Cavaliere come miglior piazzamento della spedizione azzurra. Dopo un girone perfetto con sole vittorie, Bertini ha superato nel tabellone principale l’ungherese Vigh e successivamente l’egiziano Mohamed Amer (bronzo ai Mondiali di Hong Kong) per 15-11, prima di fermarsi agli ottavi di finale contro il numero 5 del ranking mondiale, lo statunitense Colin Heathcock (15-9).

Buone indicazioni anche da Pietro Torre, che ha centrato la Top 32 superando al primo turno il giapponese Kento Yoshida (15-12) e cedendo poi al nipponico Hayato Tsubo per 15-13. Accesso al tabellone principale e Top 64 per Edoardo Cantini, fermato dall’egiziano Amer (15-7) dopo aver superato d’autorità due turni di qualificazione diretta. Giornata più difficile per Leonardo Dreossi, che non è riuscito ad accedere al tabellone principale. Nella gara a squadre, Bertini e Torre, insieme ai compagni Gallo e Neri, hanno chiuso agli ottavi sconfitti dal Giappone per 45-41.

In campo femminile, ottima reazione di carattere per Bhavani Devi (rappresentante dell’India): dopo 2 vittorie nel girone, ha superato due dirette di qualificazione entrando nella Top 64, dove ha ceduto per 15-12 alla testa di serie numero 1 del tabellone, la bulgara Ilieva.

A fondo pedana, gli atleti della sciabola sono stati seguiti dai maestri Nicola Zanotti e Marco Ciari, quest’ultimo formalmente convocato nello staff tecnico della nazionale italiana.

FIORETTO: Giulio Lombardi è 13° a Kagawa su oltre 200 atleti

In Giappone, alla Kagawa Prefectural Arena, è andato in scena il prestigioso H.I.H. Prince Takamado Trophy di fioretto maschile, che ha visto al via 233 atleti. Giulio Lombardi ha chiuso la gara con un positivo 13° posto assoluto, risultando il secondo miglior azzurro in classifica alle spalle di Tommaso Martini (9°).

Il percorso del fiorettista amaranto è iniziato giovedì 15 ottobre con una solida fase a gironi, caratterizzata da 5 vittorie su 6 assalti e una differenza stoccate di +17 (l’unica sconfitta è arrivata per 3-5 contro il giapponese Nishimura). Grazie al 9° posto provvisorio su 217 atleti, Lombardi ha ottenuto l’accesso diretto al tabellone principale da 64.

Sabato 17 ottobre, nel tabellone principale, Lombardi ha superato nettamente al primo turno il russo Daniil Kerik per 15-4, per poi imporsi nei sedicesimi sull’ungherese Gergely Toth con il punteggio di 15-9. La sua corsa si è fermata agli ottavi di finale al termine di un assalto combattuto contro il brasiliano Guilherme Toldo (futura medaglia di bronzo), che ha prevalso per 15-13. La vittoria del torneo è andata al ceco Alexander Choupenitch.

Il Circolo Scherma Fides Livorno esprime piena soddisfazione per questo lungo fine settimana di impegni internazionali, che certifica l’ottimo stato di forma dei propri atleti all’avvio della nuova stagione agonistica.

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