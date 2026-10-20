Il Fides Livorno domina in Europa: Personi argento, bronzo a squadre per Vincenzi a Budapest

Fine settimana da incorniciare per il settore giovanile del Circolo Scherma Fides Livorno, protagonista assoluto nella tappa del Circuito Europeo Under 17 di sciabola svoltasi a Budapest (Ungheria) sabato e domenica

Fine settimana da incorniciare per il settore giovanile del Circolo Scherma Fides Livorno, protagonista assoluto nella tappa del Circuito Europeo Under 17 di sciabola svoltasi a Budapest (Ungheria) sabato e domenica. Gli atleti amaranto Giordano Vincenzi, Anna Torre, Aurelie Bianca Maria Personi e Diletta Farneti, guidati a fondo pedana dalla pluricampionessa e maestra Ilaria Bianco, hanno confermato la forza omogenea del club labronico portando a casa una medaglia d’argento individuale e un bronzo a squadre.

Gara Femminile: Aurelie Personi è d’argento, splendida Top 8 per Anna Torre – Il capolavoro del weekend porta la firma di Aurelie Bianca Maria Personi, capace di salire sul secondo gradino del podio e regalare all’Italia una splendida medaglia d’argento. Dopo aver superato agilmente le prime dirette, l’atleta del Fides ha inaugurato una striscia di tre derby azzurri consecutivi: prima ha sconfitto Ginevra Cimino per 15-6, poi ha superato d’autorità gli ottavi di finale battendo all’ultima stoccata Bianca Morello (15-14).

Il match valevole per l’accesso al podio ha visto una sfida tutta in casa Fides contro la compagna di club Anna Torre. Aurelie si è imposta per 15-4, ma il risultato certifica la straordinaria Top 8 conquistata da Anna Torre, autrice di un cammino eccezionale fermato solo dal derby fratricida. Certa della medaglia, Personi ha poi sconfitto in semifinale la tedesca Luisa Paulsen per 15-12, arrendendosi solo in finale all’altra tedesca Luisa Rezi per 15-11 al termine di una gara da assoluta protagonista. Giornata sfortunata invece per Diletta Farneti, la cui corsa si è interrotta al primo turno.

Gara Maschile: Vincenzi sfiora il podio individuale e conquista il Bronzo a squadre – Al maschile, Giordano Vincenzi si è reso protagonista di una partenza fulminea, dominando il proprio girone con tutte vittorie e qualificandosi come numero 3 del tabellone principale su oltre 200 atleti al via. Vincenzi ha superato con facilità i primi turni diretti, fermandosi solo agli ottavi di finale nel derby contro il connazionale Pellegatta (poi medaglia d’argento), chiudendo con un ottimo nono posto assoluto.

Il riscatto per lo sciabolatore del Fides è arrivato nella prova a squadre, dove ha trascinato il quartetto Italia-2 (composto anche da Filippo Landi, Vittorio Pellegatta e Valerio Imbastari) fino a una bellissima medaglia di bronzo. Gli azzurrini hanno superato in sequenza Ucraina, Grecia e Bulgaria. Dopo lo stop in semifinale contro i padroni di casa dell’Ungheria, il quartetto italiano ha blindato il terzo gradino del podio superando la Germania per 45-40 nella finalina.

Un’altra trasferta ricca di soddisfazioni internazionali che ribadisce la grandissima qualità del vivaio del Fides Livorno in tutti i settori.

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