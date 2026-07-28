Il figlio di Enzo Magnozzi torna a Livorno sulle tracce del padre, leggenda del calcio negli Stati Uniti

Enzo Junior Magnozzi sarà in città con la famiglia. Il padre, nato a Livorno nel 1920, è l'unico toscano e uno dei pochi italiani inseriti nella Hall of Fame del calcio statunitense, dove entrò nel 1977 per il suo straordinario contributo alla crescita di questo sport negli Usa

Domani Enzo Junior Magnozzi sarà a Livorno insieme ai suoi familiari per visitare la città che diede i natali al padre, Enzo Magnozzi, figura di straordinaria importanza nella storia del calcio statunitense. Un ritorno carico di significato, reso possibile grazie ad alcuni amici livornesi che da oltre vent’anni sono in contatto con la famiglia Magnozzi e che hanno organizzato la giornata in città.

La famiglia si trova in Toscana in occasione del matrimonio di una nipote di Enzo Magnozzi, che ha scelto di sposarsi a Firenze. Da qui il desiderio di Enzo Junior di raggiungere Livorno e conoscere più da vicino i luoghi legati alle origini del padre.

Enzo Magnozzi nacque a Livorno il 20 giugno 1920, lo stesso giorno in cui il cugino di suo padre Spartaco, Mario Magnozzi, il celebre “Motorino”, trascinava il Livorno nella storica finale scudetto contro l’Inter. La partita si concluse 3-2 per i nerazzurri, con entrambe le reti amaranto firmate proprio da Mario Magnozzi.

Enzo Magnozzi è l’unico toscano e uno dei pochi italiani a essere stato inserito nella Hall of Fame del calcio degli Stati Uniti, dove entrò nel 1977 nella categoria “builder”, ovvero “costruttore”. Un riconoscimento attribuito a chi ha contribuito in maniera decisiva allo sviluppo del movimento, non solo come calciatore e allenatore, ma soprattutto come dirigente sportivo.

Fu infatti anche grazie al suo lavoro che il calcio negli Stati Uniti riuscì a rilanciarsi dopo la profonda crisi vissuta tra gli anni Sessanta e Settanta, seguita al venir meno dell’egemonia delle comunità straniere su questo sport. Un percorso che, negli anni, ha contribuito a fare del calcio una disciplina oggi seguita da milioni di appassionati.

Non è la prima volta che la famiglia Magnozzi torna a Livorno. Nel 2017, infatti, Mark Magnozzi, figlio di Enzo Junior e nipote di Enzo, fu ricevuto in Comune dall’allora assessore alla Cultura Andrea Morini. In quell’occasione anche il Livorno Calcio volle ospitarlo per valorizzare la figura del nonno e restituirla al patrimonio culturale e sportivo della città.

Enzo Magnozzi morì a New York il 7 dicembre 1987. Qualche anno prima, nel 1983, era tornato in Italia e aveva sostato a lungo proprio a Livorno, la città dove tutto era cominciato. Domani sarà il figlio Enzo Junior a ripercorrere quelle stesse strade, nel segno della memoria e di una storia che unisce Livorno al calcio internazionale.

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