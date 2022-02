Il fioretto di Anita Betti brilla sotto la Tour Eiffel

Con grande merito Anita (appena tredicenne) ha affrontato la trasferta da sola senza nessun supporto tecnico, riuscendo in piena autonomia a spingersi fino al 9° posto della classifica, risultando la migliore delle italiane

Bellissima presentazione della giovanissima fiorettista made in Accademia della Scherma Livorno Anita Betti in occasione della Maratona U14 di fioretto a Parigi (foto Cariello).

All’ombra della Tour Eiffel la kermesse internazionale di grande spessore per numero di partecipanti e nazioni presenti, ha visto esprimere dalla mancina livornese una scherma di ottimo livello per capacità tecniche e di gestione personale, dato che con grande merito Anita (appena tredicenne) ha affrontato la trasferta da sola senza nessun supporto tecnico, riuscendo in piena autonomia a spingersi fino al 9° posto della classifica, risultando la migliore delle ragazze italiane presenti e perdendo l’accesso ai quarti di finale per una sola stoccata (9-10) dalla statunitense Lavander Lee.

“Anita è una ragazzina sveglia – ha commentato il maestro Marco Vannini, che ha poi proseguito – ha un talento spiccato e sa risolvere i problemi con grande autonomia per l’età che ha. Queste esperienze affrontate così, sono utili a farsi le ossa per le occasioni che avrà in futuro. Siamo felici del suo rendimento che è costantemente in crescita, siamo tutti curiosi di vedere dove sarà capace di arrivare.”