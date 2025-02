Il football americano torna a Livorno

Foto inviata dalla società Tfu

Sabato 1 marzo alle ore 20.30 il Tamberi di via Russo ospiterà la prima partita del campionato nazionale di Seconda Divisione tra i Tfu, squadra locale nata a Pisa nel 2024 dall’unione con gli atleti livornesi degli Etruschi, e gli Elephants Catania. A guidare la compagine il presidente e head coach Gabriele Fogli. La partita verrà trasmessa in diretta su Fidaf Tv

di Giulia Bellaveglia

Dopo anni di assenza, il football americano torna a Livorno. Sabato 1 marzo alle ore 20.30 il campo “Tamberi” in via Luigi Russo ospiterà infatti la prima partita del Campionato nazionale di Seconda Divisione tra Tfu ed Elephants Catania. Tfu, squadra toscana, nasce a Pisa nel 2024 dall’unione delle forze con gli atleti livornesi degli Etruschi, dando vita ad un team ben determinato. Proprio per questo motivo, il debutto ufficiale avverrà a Livorno, in omaggio alla città e alla tradizione sportiva del territorio. A guidare la compagine in questa sfida è il presidente ed head coach Gabriele Fogli. ”La squadra – dice – è pronta e l’iscrizione al campionato è un premio per i nostri sportivi e sostenitori. Abbiamo lavorato sodo per costruire una struttura solida e rappresentare con orgoglio il nostro territorio in un campionato impegnativo, con trasferte dal Veneto alla Sicilia”. Il football americano è uno sport educativo, che insegna la disciplina. “Questo – prosegue – è uno sport meraviglioso e molto educativo per i ragazzi, dove il rispetto dei propri compagni e degli avversari sono assoluti. Tutti lavorano per l’obiettivo comune – prosegue – ma solo pochi ricevono la gloria. Questo crea un legame unico tra i giocatori, che si supportano a vicenda dentro e fuori dal campo”. Il girone in cui sono stati inseriti i locali comprende gli storici Grizzlies Roma ed i vicini Trappers Cecina. A completare il calendario anche due partite interdivisionali contro i Saints Padova ed i Bengals Brescia. Oltre alla versione tradizionale con casco e paraspalle, Tfu promuove anche il flag football, una variante senza contatto che sta guadagnando sempre più popolarità a livello internazionale e che debutterà alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. La società è inoltre attiva nei campionati di Flag Femminile, Under 17 Maschile e Senior Maschile, offrendo opportunità a giocatori di tutte le età di cimentarsi in questa disciplina. Per permettere anche ai tifosi più lontani di seguire l’evento e sostenere gli atleti la sfida in questione verrà trasmessa in diretta su Fidaf Tv.

Condividi:

Riproduzione riservata ©