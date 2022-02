Il Footgolf Shangay è pronto: al via il Campionato Regionale. “Fino all’ultima buca”

Footgolf Shangay, fondata nel 2015 da una costola di FG Livorno, grazie a una idea dei fratelli Fabiano ed Alessio Fiorentini e Luca Romanacci, partecipa da allora con successo e continuità al Campionato Regionale, organizzato da Footgolf Toscana. La squadra è iscritta e partecipa anche alle gare del circuito LNF.

Nel 2021 gli “squalotti”, oltre al terzo posto nel Regionale, hanno conquistato il Team Challenge, svoltosi a San Miniato. Grande soddisfazione per l’armata gialloblu in quanto questo era l’ultimo tassello mancante nell’albo d’oro dei trofei vinti.

Il 13 febbraio 2022 al Golf Club Valdichiana (Siena), avrà inizio il Campionato Regionale organizzato da Footgolf Toscana.

Folta la rosa schierata da Footgolf Shangay: Fabio Selmi (coach), Luca Romanacci (capitano), Paolo Gioli, Gianluca Fiori, Vittorio Canepa, Chiara Ciullo, Fabiano Fiorentini, Alessio Fiorentini, Riccardo Domenici, Giacomo Amore, Mauro Quaratesi, Riccardo Cogoni, Leonardo Cogoni, Angelo Cogoni, Katia Pulcinelli, Michele Vernassa, Antonio Avagliano, Alessio Fraschi, Aldo Anichini, Valerio Di Pietro.

“E siamo ancora qua, eh già, cantava qualcuno. Come ogni anno in questo periodo si contano i giorni che mancano all’inizio del Campionato Regionale – parla il capitano Luca Romanacci in vista dell’opening day – Le premesse sono ottime vista la conquista del primo trofeo stagionale nella Team Competition, ma l’appetito vien mangiando. È una squadra fortemente rinnovata quella ai nastri di partenza ma spesso i cambiamenti portano nuova linfa e nuove motivazioni. A fronte di qualche uscita – continua Romanacci – il roster gialloblù vede l’ingresso nei ranghi dell’extra region Roberto Fasciani, forte giocatore marchigiano, ed il ritorno alle gare del fuoriclasse di questo sport, Riccardo Cogoni, che fa da traino anche al fratello Leonardo e al padre Angelo. Altissime le ambizioni degli squali livornesi che ripartono dai buoni risultati dello scorso anno che ha visto Paolo Gioli e Michele Vernassa trionfare nelle rispettive categorie ed i podi raggiunti da Gianluca Fiori, Chiara Ciullo e dalla squadra tutta nelle classifiche assolute. Allora non resta che scaldare i motori ed augurare buon gioco a tutti i partecipanti”.