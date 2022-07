Il giovane talento Bonadeo alla Lucchese

Nella foto principale il giovane Bonadeo dietro alla scrivania all'interno degli uffici della Lucchese. Nelle altre due, nell'ordine, Filippo Bonadeo abbracciato a Tony Carruezzo e mentre firma il contratto

Dalla maglia amaranto dell'Academy Livorno Calcio a quella rossonera della Lucchese. La giovane promessa del calcio di casa nostra, Filippo Bonadeo, classe 2009, è approdato dai cugini lucchesi per una nuova avventura

Già nell’ottobre del 2021 il campioncino finì sotto i riflettori della Figc per una serie di allenamenti nei centri Federali Territoriali insieme ad altri giovani prospetti. Adesso il palcoscenico si trasforma nuovamente per Bonadeo che inizierà questo nuovo cammino con i migliori propositi.

A fargli un grosso in bocca al lupo anche la stessa Academy del Livorno Calcio tramite un post Facebook (da cui abbiamo tratto le foto in pagina) che recita così: “Un grosso in bocca al lupo al nostro Filippo Bonadeo classe 2009 per la nuova avventura che lo vedrà vestire la maglia della Lucchese”.

