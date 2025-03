Il giovanissimo Ettore Sassi diventa candidato maestro di scacchi

Grande prestazione di Ettore Sassi al torneo internazionale di scacchi a Milano dove ha raggiunto la fatidica soglia dei 2000 punti ottenendo la prestigiosa categoria di candidato maestro alla giovane età di 13 anni e mezzo

Ettore è il “decano” della fortissima scuola di scacchi “Carlo Falciani” che ogni sabato pomeriggio si svolge al museo di storia naturale, che frequenta dall’età di 6 anni, all’epoca sotto la guida del maestro Andrea Raiano.

In questi sette anni l’atleta labronico tesserato Livorno scacchi ha ottenuto prestigiosi risultati, fra cui vari titoli regionali individuali e a squadre, e il titolo di candidato maestro fa ben sperare per una carriera con grandi risultati. Ricordiamo anche il prestigioso premio “fair play” del Coni di Livorno, ottenuto all’età di 7 anni grazie al comportamento “cavalleresco” durante una gara provinciale fra bambini.

Sassi è il secondo livornese a raggiungere in poco tempo il prestigioso titolo, dopo l’ancora più giovane Edoardo Fulgentini, vice campione italiano under 12 in carica, che l’ha ottenuto a 12 anni.

Ricordiamo anche i grandi risultati di Greta Viti, due volte campionessa italiana under 12 e under 14, anche lei molto vicina al raggiungimento del titolo di candidato maestro.

Per il neo presidente di Livorno scacchi, Rino Sassi, padre di Ettore, e per la famosa scrittrice Veronica Galletta, sua madre, e per tutto l’ambiente scacchistico livornese, una grandissima soddisfazione.

