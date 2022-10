Il Gruppo Sportivo Vvf Tomei canottaggio al trofeo “Rowing for Paris”

Livorno ha ben figurato con la presenza del Gruppo Sportivo Vigili del Fuoco Tomei trascinato da Hamed Hmoudi e portando a casa 4 medaglie, tre d'oro e una d'argento

Nelle giornate di sabato 22 e domenica 23 ottobre si è svolta la sedicesima edizione del Trofeo Rowing for Paris 2024, nello splendido scenario del fiume Po a Torino. Il trofeo è stato organizzato splendidamente dalla Società Canottieri Armida. Le regate erano tutte riservate alla categoria pararowing comprensive delle categorie FISDIR riguardanti la disabilità intellettiva. Livorno ha ben figurato con la presenza del Gruppo Sportivo Vigili del Fuoco Tomei trascinato da Hamed Hmoudi e portando a casa 4 medaglie, tre d’oro e una d’argento. Ahmed Hmoudi, meglio conosciuto a Livorno come Said, ha conquistato un oro nella sua finale del remergometro 1000 m è un argento nella regata in acqua del singolo 1000 m.

Vittoria anche nel 4 con pararowing PR3ID mix con l’equipaggio misto Tomei/Armida composto da Ahmed Hmoudi, Francesco Faiella, Roberto Renato Giacone e Marta Casetta timoniere Caterina Borromeo che si è imposto sul ottimo equipaggio dell’Accademia del Remo di Napoli. Infine ancora Said si è distinto primeggiando nella regata dell’otto e partecipando sempre con un misto con la Canottieri Armida. Si conferma così l’attenzione sempre maggiore a queste discipline del Gruppo Sportivo Tomei di Livorno che insieme all’Associazione Sportlandia cerca di promuovere questa attività per l’inclusione e che vedrà, nel prossimo futuro, l’acquisizione di una nuova barca da competizione per questa categoria, ciò consentirà una maggiore presenza alle regate nazionali ed internazionali.

