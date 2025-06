Il GS VVF Tomei brilla ai Campionati Toscani di canottaggio sul Lago di Chiusi

Grande giornata di sport e risultati promettenti per il Gruppo Sportivo Vigili del Fuoco Tomei di Livorno, protagonista ai Campionati Toscani di Canottaggio che si sono svolti nel suggestivo scenario del Lago di Chiusi

Grande giornata di sport e risultati promettenti per il Gruppo Sportivo Vigili del Fuoco Tomei di Livorno, protagonista ai Campionati Toscani di Canottaggio che si sono svolti nel suggestivo scenario del Lago di Chiusi. La manifestazione ha visto una folta partecipazione di giovani talenti provenienti da tutta la regione, pronti a sfidarsi in una serie di gare appassionanti. Tra le acque calme del lago, gli atleti del GS VVF Tomei hanno dimostrato grinta, tecnica e spirito di squadra, conquistando ben 7 medaglie – tre ori, un argento e tre bronzi – oltre a diversi piazzamenti di rilievo che confermano l’eccellente lavoro della società livornese nel settore giovanile.

Le medaglie del Tomei – Oro per Adele Ceccatelli nel singolo 7.20 Allieve C, gara dominata con sicurezza. Oro per Mattia Vannucci e Massimo Mariotti, entrambi vittoriosi nelle rispettive batterie del singolo 7.20 Allievi C, confermando la forza del Tomei nella categoria.

Bronzo per Ginevra Cecconi nel singolo Under 17 femminile, autrice di una prestazione solida che le ha garantito il terzo gradino del podio. Bronzo anche per Noemi Lari nel singolo 7.20 Allieve B2, a coronamento di una gara combattuta fino all’ultima palata. Irene Trastullo, 3° nel singolo Under 19 femminile e 5° nel doppio Under 19 misto (in equipaggio con San Miniato) ha fornito due prove convincenti.

I piazzamenti – Molti anche i piazzamenti nei primi cinque, segnale di una squadra ampia e competitiva: Nicholas Di Fraia, 4° nel singolo Under 17 maschile. Diana Dalla Valle e Christian Lari, entrambi 5° nei rispettivi singoli Cadetti femminile e maschile.

Ginevra Cecconi e Marta Ceccatelli, 5° nel doppio Under 17 femminile.

Vittoria Scavone, 5° nel singolo 7.20 Allieve B

Argento per l’Otto Under 19 – L’Otto Under 19, atteso alla prova dopo che erano anni che il Tomei non era presente nella categoria, si è ben comportato. L’equipaggio composto da Diego Caruso, Leonardo D’Alessio, Riccardo De Girolamo Vitolo, Jacopo Galanti, Matteo Gentini, Gabriele Langella, Nicola Lazzerini, Tommaso Spagnoli e Massimo Mariotti al timone ha combattuto fino alla fine con il buon equipaggio della canottieri Firenze.

Obiettivo: Campionati Italiani e festival Dei Giovani – Soddisfazione da parte dello staff tecnico per l’impegno e i risultati ottenuti: “Siamo orgogliosi di questi giovani – commentano i tecnici del GS VVF Tomei – Questi risultati ci danno fiducia in vista dei prossimi appuntamenti nazionali”. Ora l’attenzione si sposta ai Campionati Italiani eal Festival dei giovani dove molti degli atleti visti in azione a Chiusi proveranno a portare il nome del Tomei sul podio anche a livello nazionale.

