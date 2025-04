Il Jolly Acli chiude col botto: 80-56 su Salerno e storica quinta piazza

Storico quinto posto in classifica. Ora ai quarti di finale playoff c'è Matelica. Tra le protagoniste dell’incontro è Iliyana Georgieva, autrice di una sontuosa doppia doppia da 22 punti e 13 rimbalzi. Prestazioni di alto livello anche per Francesca Orsini (15 punti) e Allegra Botteghi (14)

Vittoria netta e convincente per il Jolly Acli Basket Livorno, che archivia la regular season superando d’autorità Salerno Ponteggi ’92 (80-56). Una prestazione solida e ben gestita dalla formazione allenata da Walter Angiolini, che certifica uno storico quinto posto in classifica e si prepara ad affrontare Matelica nei quarti di finale playoff (clicca qui per il tabellino dell’incontro).

Le labroniche partono bene e impongono il proprio ritmo sin dalle battute iniziali, e, pur con qualche lacuna in difesa, mantengono sempre il controllo del match. Dopo un primo tempo equilibrato nei parziali, con un vero e proprio tira e molla nel punteggio, Livorno accelera definitivamente nella seconda metà (dopo l’unico vantaggio ospite 43-44), chiudendo la contesa con un ultimo quarto dominato: 18-6 il parziale che spezza la gara e sancisce la superiorità bianco amaranto.

Tra le protagoniste dell’incontro è Iliyana Georgieva, autrice di una sontuosa doppia doppia da 22 punti e 13 rimbalzi. Prestazioni di alto livello anche per Francesca Orsini (15 punti) e Allegra Botteghi (14), entrambe determinanti nel mantenere alta l’intensità offensiva, specie nelle fiammate decisive, così come la capitana Sara Ceccarini, sempre più determinante con le sue triple di ghiaccio. In casa Salerno bene Yusuf, miglior realizzatrice della sua squadra con 16 punti, ma troppo poco per impensierire il Jolly lucido e concentrato della seconda parte di gara.

Con questo successo, Livorno chiude la stagione regolare con il morale alto e le idee chiare. L’accoppiamento con Matelica, arrivato un po’ a sorpresa, promette scintille, ma la squadra toscana arriva all’appuntamento playoff con buone sensazioni e consapevolezza nei propri mezzi.

Il tabellino: Wojtala* 5 (1/5, 1/2), Ceccarini 8 (0/1, 2/4), Sassetti 2 (1/2, 0/4), Georgieva* 22 (9/10, 0/1), Orsini* 15 (2/5, 3/6), Miccio* 5 (0/1, 1/5), Botteghi* 14 (1/8, 3/5), Mollicone, Sayed Tawfik, Okodugha 9 (3/4 da 2), Evangelista. Allenatore: Angiolini. Ass. Biagi-Pio.

