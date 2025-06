Il Jolly Basket Livorno conferma la giovane-veterana Irene Sassetti

La gioia della guardia classe 2004: "La squadra è stata ritoccata in modo significativo, inserendo elementi importanti in ogni ruolo. C’è un mix ben equilibrato di giovani determinate, con la giusta mentalità. Con continuità e impegno, possiamo raggiungere grandi obiettivi e, ovviamente, divertirci"

Una conferma che ha un sapore speciale, quello della continuità: una giocatrice che ha attraversato lunghi anni in maglia Jolly, nonostante la carta d’identità deponga tutt’oggi decisamente a suo favore.

Insomma, una veterana giovanissima. Irene Sassetti, guardia, classe 2004, farà ancora parte della squadra 2025/26.

“Per me è un grande orgoglio essere stata riconfermata anche quest’anno – dice la giocatrice- È una responsabilità importante, soprattutto perché sono l’unica livornese all’interno della squadra, e questo rappresenta un ulteriore stimolo a dare il massimo, dentro e fuori dal campo.

Il nostro obiettivo è disputare un bel campionato, iniziando fin da subito a giocare e lottare insieme per toglierci delle belle soddisfazioni. A livello personale mi sento molto più in fiducia: sto lavorando al massimo per arricchire continuamente il mio bagaglio tecnico e umano. In questa stagione voglio continuare a crescere, imparare il più possibile dalle compagne più esperte e farmi trovare sempre pronta. La squadra è stata ritoccata in modo significativo, inserendo elementi importanti in ogni ruolo. C’è un mix ben equilibrato di giovani determinate, con la giusta mentalità. Con continuità e impegno, possiamo raggiungere grandi obiettivi e, ovviamente, divertirci! Forza Jolly!”.

