Il Jolly Libertas apre il 2026 affrontando Moncalieri

Foto LBF/ Giorgia Sammartini

Appuntamento sabato 10 gennaio in via Allende. Il Jolly Libertas apre il 2026 affrontando Moncalieri. Sarà la prima in amaranto al PalaMacchia per coach Luca Andreoli

Prima partita del girone di ritorno per il Jolly Libertas che al PalaMacchia (sabato 10 gennaio alle 18) affronterà Moncalieri, col preciso obiettivo di allungare la striscia vincente. La squadra di coach Luca Andreoli, al suo debutto personale in amaranto davanti al pubblico livornese, ha sfruttato la pausa per lavorare con energia ed attenzione sui dettami del nuovo coach, e arriva prontissima a un match fondamentale. All’andata, era la prima giornata di campionato, Miccio e compagne, uscirono sconfitte dall’impianto torinese, dopo un tempo supplementare e al termine di una partita con più ombre che luci. Ora c’è la possibilità di rimettere tutti i pezzi al loro posto, e sulle ali dell’ultima bella vittoria in quel di Milano, c’è da scommettere sul fatto che la squadra metterà in campo il maggior sforzo possibile per aprire il 2026 nel modo migliore. Il Jolly si presenta all’appuntamento privo della straniera Carolina Cruz, infortunata.

Le parole di coach Andreoli – “Negli ultimi venti giorni abbiamo cercato di aggiungere qualcosa rispetto alle novità presentate all’ultima partita e continuato a lavorare su quelle quattro idee che ci eravamo dati in quel prepartita di un mese fa. C’è qualche acciacco, ma la situazione generale è buona. Speriamo di fare un’altra partita, almeno per energia e attenzione, al pari di quella di Milano. Affrontiamo una squadra piuttosto giovane ed energica. Dovremo essere bravi a controllare il gioco, imporre il nostro ritmo e gestire bene la fase offensiva per non concedere contropiede, che è la loro arma principale”.

