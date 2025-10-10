Il Jolly Libertas debutta al PalaMacchia: sfida ad alta intensità contro Costa Masnaga

Archiviata la sconfitta all’esordio sul parquet di Moncalieri, il Jolly Libertas Livorno è pronto a presentarsi di fronte al proprio pubblico. Sabato 11 ottobre alle ore 19, al PalaMacchia di via Allende, le ragazze di coach Walter Angiolini ospitano una delle formazioni più attrezzate del girone: il Basket Costa Masnaga.

Le lombarde, guidate da Facundo Bereziartua, si sono imposte con autorità nella prima giornata, superando Giussano con un eloquente 90-58. Una squadra profonda e ben organizzata, che può contare su atlete di grande spessore come Teder, Brossman e Moscarella: un concentrato di tecnica, dinamismo e solidità.

Per Livorno si preannuncia una gara impegnativa, ma anche un’occasione preziosa per riscattarsi e dimostrare il proprio valore.

“A Moncalieri non è andata come speravamo – dice la capitana Jolly, Allegra Botteghi – Siamo un gruppo nuovo, giovane, e stiamo ancora cercando la giusta alchimia. Lavoriamo con impegno ogni giorno per crescere, e in settimana ci siamo focalizzate sugli aspetti da migliorare. Nonostante qualche piccolo fastidio fisico, l’intensità non è mai mancata. Vogliamo reagire e dare tutto quello che abbiamo”.

Sarà fondamentale limitare il gioco in velocità delle avversarie: “Costa è una formazione di altissimo livello, che punta molto sulle transizioni rapide e sul ritmo alto. Per contenerle dovremo essere lucide, costruire buone soluzioni offensive e mantenere equilibrio difensivo. Dobbiamo provare a imporre la nostra identità”.

Infine, un invito al pubblico: “Il supporto dei tifosi può darci una spinta in più. Veniamo da una sconfitta e desideriamo fortemente ripartire con una grande prestazione davanti ai nostri sostenitori”.

