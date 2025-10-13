Il Judo Rendoki Dojo brilla al “Piccolo Samurai”: terzo posto tra le società

Il club livornese ha centrato un prestigioso terzo posto nella classifica per società in occasione della XXXIX edizione del Torneo “Piccolo Samurai”, andata in scena domenica 12 ottobre a Sant’Angelo a Lecore, Campi Bisenzio

Ancora medaglie e un’altra coppa per la squadra del Judo Rendoki Dojo, guidata da Alessio Vecchio. Nonostante le assenze e alcuni ritiri forzati, il club livornese ha centrato un prestigioso terzo posto nella classifica per società in occasione della XXXIX edizione del Torneo “Piccolo Samurai”, andata in scena domenica 12 ottobre a Sant’Angelo a Lecore, Campi Bisenzio (FI).

Nella categoria Fanciulli e Bambini, i giovani judoka del Rendoki hanno conquistato un bottino complessivo di sei medaglie individuali:

– Mia Persich, Ivan Guarguaglini e Mattia Squillaro hanno ottenuto la medaglia d’oro,

Sole Biasci ed Enrico Paci si sono piazzati al secondo posto,

– Luca Guarguaglini ha portato a casa il bronzo.

Un risultato che conferma la crescita e la solidità del settore giovanile del Rendoki Dojo, sempre più protagonista nelle competizioni regionali e nazionali.

