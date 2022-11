Il Labrone Quartieri Nord rinnova le cariche: Senzacqua confermato presidente

Alla guida tecnica è stato confermato Michele Quercioli volto storico del mondo del remo livornese. Il presidente: "voglio ricordare a tutti che le porte della cantina sono aperte, la nostra missione è far avvicinare i ragazzi alle cantine per far vivere il mondo del remo a Livorno, lo sport popolare è la medicina per tutti i mali. Una cosa importante e non da poco. Le attività sportive sono completamente gratuite"

Il mondo del remo labronico non si ferma mai. Neanche d’inverno quando tutto sembra calmo e le acque fredde. In realtà in cantina c’è sempre un cuore caldo che batte. Tra questi quello del Labrone Quartieri Nord che si rinnova e si fa bello grazie alle votazioni per il rinnovo delle cariche sociali che hanno visto la conferma della leadership di Dario Senzacqua eletto nuovamente come presidente e tesoriere. Tra le cariche spuntano anche dei volti nuovi che si sono avvicinati alla sezione nautica prima da tifosi e poi sposando a pieno la causa del Labrone che coniuga alla perfezione lo spirito labronico dei valori legati alla solidarietà, all’eguaglianza sociale e allo spirito guerriero di non mollare di un centimetro mai e di mettersi sempre a disposizione del prossimo. Alla guida tecnica è stato confermato Michele Quercioli volto storico del mondo del remo livornese.

“Sono molto soddisfatto dei risultati che il gruppo ha ottenuto in tutti questi anni, sono fiero e orgoglioso di far parte di questa famiglia – dice Senzacqua all’indomani della sua rielezione – Inoltre voglio ricordare a tutti che le porte della cantina sono aperte, la nostra missione è far avvicinare i ragazzi alle cantine per far vivere il mondo del remo a Livorno, lo sport popolare è la medicina per tutti i mali. Una cosa importante e non da poco. Le attività sportive sono completamente gratuite per chiunque si vorrà affacciare alla nostra sezione nautica. C’è solo da bussare e mettersi in gioco per scoprire un mondo fatto di valori veri e di sicuro entusiasmo”.

La nuova struttura societaria è così composta:

Presidente/Tesoriere: Senzacqua Dario

Vice presidente: Di Bartolomeo Yari

Direttore Generale: Mica Ernat.

Segretario Generale: Baldi Nicola.

Consiglio Direttivo: Sodano Massimiliano, Gelsinari Stefani, Orsini Massimo, Ferrini Franco, Di Renzo Simone, Misè Michele, Lenzi Alberto, Gharbi Roberto, Di Nasso Simone.

Condividi: