Il livornese Silvestri rappresenterà l’Italia nell’edizione francese di Ninja Warrior

Michele Silvestri, 34 anni, atleta e personal trainer conosciuto a livello nazionale nel mondo del movimento discipline ad ostacoli, è stato selezionato come unico atleta italiano ospite internazionale per la nuova edizione di Ninja Warrior Francia

Michele Silvestri, 34 anni, atleta e personal trainer conosciuto a livello nazionale nel mondo del movimento discipline ad ostacoli, è stato selezionato come unico atleta italiano ospite internazionale per la nuova edizione di Ninja Warrior Francia, lo storico programma televisivo in onda su TF1. La puntata andrà in onda venerdì 11 luglio alle 21:10.

Per lui si tratta di un ritorno importante: aveva già partecipato alla prima (ed unica) edizione italiana di Ninja Warrior nel 2016, ma oggi – dopo quasi un decennio – racconta una sfida diversa.

“È stato un onore per Me aver ottenuto la chiamata dalla redazione Ninja Warrior per la partecipazione al programma. In più ho avuto l’occasione di testare per la prima volta il nuovo format di gara head to head (scontro diretto sul percorso ad ostacoli, ndr). È stata una grande sfida con me stesso. Più mentale che fisica,” spiega Silvestri.

Negli ultimi anni, Michele ha fondato la Ninja Cave, una realtà sportiva unica in Italia dedicata all’allenamento Ninja, OCR (Obstacle Course Race), parkour e training funzionale, con sede a Livorno. Come coach è diventato punto di riferimento per atleti, istruttori e appassionati in cerca di tecniche nuove, allenamenti creativi e un approccio umano oltre che tecnico.

Durante le riprese del programma francese, Michele è stato intervistato come rappresentante della scena italiana Ninja e parte di un nuovo format che vede il confronto tra atleti francesi e internazionali. La sua esperienza, anche se non priva di difficoltà, ha lasciato il segno tra i partecipanti e la produzione.

Nel frattempo, sui suoi profili social @NinjaMiky e @NinjaCave, sta raccontando con stile personale e coinvolgente il dietro le quinte di questa esperienza, in attesa della messa in onda ufficiale.

Appuntamento in TV:

Venerdì 11 luglio 2025

Ore 21:10 su TF1 – Ninja Warrior Francia

Condividi:

Riproduzione riservata ©