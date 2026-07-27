Il Livorno Baseball chiude la regular season con una doppietta da sogno. Standing ovation per capitan “Penne”

Nella foto il capitano "Penne" Piacentini viene abbracciato dai compagni al momento della sostituzione nella parte finale del secondo match

Gli amaranto espugnano il campo emiliano vincendo 8-1 e 19-9, interrompendo un lungo digiuno di successi e arrivando ai playout con entusiasmo ritrovato. Emozione per l'ultima gara di regular season del capitano Matteo Piacentini, omaggiato da squadra e pubblico

Doveva essere una trasferta difficile, si è trasformata nella giornata perfetta. Il Livorno 1948 Baseball ha chiuso la regular season con una splendida doppietta sul diamante di Colorno, imponendosi 8-1 in gara uno e 19-9 nella seconda sfida. Due vittorie che interrompono un lungo periodo senza successi e regalano fiducia in vista dell’appuntamento più importante della stagione: i playout, in programma a fine agosto, dove gli amaranto si giocheranno la permanenza in Serie B.

Le due partite hanno mostrato un Livorno finalmente concreto. Sul monte di lancio sono arrivate risposte importanti, mentre l’attacco, già in crescita nelle ultime settimane, ha confermato tutto il proprio potenziale, esplodendo soprattutto nel secondo incontro con ben 19 punti realizzati. Anche la difesa ha dato segnali incoraggianti, ritrovando solidità nei momenti decisivi.

Adesso resta soltanto da conoscere il nome dell’avversaria dei playout. Il Livorno attende infatti il recupero della partita dell’Arezzo, che determinerà la classifica finale: gli amaranto potrebbero affrontare San Marino oppure Foggia in una serie al meglio delle cinque gare, prevista nel weekend del 23 agosto e in quello successivo.

La giornata di Colorno ha avuto anche un forte valore simbolico. Quella disputata in Emilia è stata infatti l’ultima partita di regular season del capitano data-end=”1998″>Matteo “Penne” Piacentini, classe 1986, che ha annunciato il proprio ritiro al termine del campionato. Piacentini, comunque, sarà regolarmente in campo nei playout per dare il proprio contributo alla squadra nella corsa alla salvezza.

Al termine della gara è arrivato il momento più emozionante: il capitano è stato salutato con una standing ovation, ha ricevuto l’abbraccio di compagni e staff e ha rivolto un breve saluto alla squadra, chiudendo così un lungo capitolo della sua carriera con un’immagine destinata a restare nella memoria del baseball livornese.

Qua sotto il momento del saluto al capitano “Penne”, abbracciato dai compagni prima di guadagnarsi la standing ovation della panchina

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