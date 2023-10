Il Livorno For Special-Nuova Arlecchino scende di nuovo in campo

Una nuova stagione è ormai alle porte per il Livorno For Special-Nuova Arlecchino. I ragazzi speciali amaranto della divisione calcio paralimpica e sperimentale scaldano i motori per il campionato di calcio a 7 che prenderà vita a partire dal 4 novembre con due impegni mensili fissi fino alla primavera. La scorsa stagione terminò con un vero e proprio successo per i ragazzi della presidente Natascia Lombardi che, guidati in campo da Matteo Salvini, Valerio Orsini e Matteo Stella con Sergio Peruzzi in veste di accompagnatore ufficiale della rappresentativa dell’Us Livorno 1915, riuscirono a piazzarsi tra le prime 4 squadre d’Italia. Piazzamento che valse loro il riconoscimento in Comune da parte del sindaco per aver portato in alto i colori di Livorno in tutta Italia.

Le maglie e i kit sportivi per questa nuova stagione 2023-24 sono state consegnate proprio pochi giorni fa direttamente dal presidente amaranto Joel Esciua nelle mani di Natascia Lombardi davanti al manto erboso dell’Armando Picchi. Lo scorso weekend gli amaranto sono già scesi in campo per uno scrimmage ad un mese esatto dall’inizio del campionato. Un mini raduno che ha visto trionfare il Livorno For Special-Nuova Arlecchino in ben tre partite su altrettanti match disputati rispettivamente contro Pontedera, Lastrigiana e Fiorentina.

Un buon segnale in vista del nastro di partenza da tagliare ormai veramente vicino.

Gli allenamenti continuano settimanalmente ogni mercoledì e venerdì sui campi sintetici delle Cinque Querce dalle 18,30 alle 20 e sono aperti per chiunque vorrà unirsi alla grande famiglia “speciale” del Livorno For Special.

