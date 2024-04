Il Livorno Padel Center presenta le squadre. Tutti i nomi degli atleti

Presentate le squadre del Livorno Padel Center, il centro di via Boccherini, che prenderanno parte ai prossimi campionati FITP di serie C e serie D. I campionati avranno inizio il prossimo 4 maggio e si protrarranno fino a domenica 9 giugno

Presentate le squadre del Livorno Padel Center, il centro di via Boccherini, che prenderanno parte ai prossimi campionati FITP di serie C e serie D. I campionati avranno inizio il prossimo 4 maggio e si protrarranno fino a domenica 9 giugno.

Livorno Padel Center è il luogo perfetto per immergersi nel mondo di questo entusiasmante sport. Il Livorno Padel Center può contare su un team di istruttori qualificati tra cui Lorenzo Volpi, Valerio Discalzi, Marco Lepri e Giacomo Gagliardi, con Michael Palombo come preparatore atletico. A guidare il club, la presidente Barbara Bertini, affiancata dal vicepresidente Maurizio Ramacciotti e dal direttore sportivo Lorenzo Volpi. Con Giuseppe Barone come responsabile del centro, la struttura è gestita con efficienza e professionalità. La segreteria, composta da Tiziana Iezza, Elena De Soricellis, Federico Pannunzio e Sara Pochini, assicura un’accoglienza calorosa e un’organizzazione impeccabile per tutti i membri e i visitatori del club.

Serie D Maschile prima squadra

Capitano: Valerio Discalzi

Giovanni Picco

Alessio Martelli

Roberto Antoni

Marco Guerrieri

Simone Benetti

Lorenzo Volpi

Matteo Tonazzi

Michele Di Rosa

Carlo Casini

Edoardo Falcucci

Serie D Maschile seconda squadra

Capitano: Marco Lepri

Giacomo Gagliardi

Andrea Bondani

Alessio Del Tongo

Simone Bracaloni

Matteo Mancini

Andrea Bettarini

Andrea Brongo

Fabio Baldanzi

Alessandro Salzeri

Pietro Papi

Umberto Faccenda

Serie C Femminile

Capitano: Lorenzo Volpi

Guia Cevenini

Federica Gini

Elena Strambi

Tiziana Iezza

Angela Falanga

Silvia Salvetti

Ludovica Cocchella

Serie D Femminile

Capitano: Giulia Gioncardo

Eleonora Pratici

Benedetta Papini

Irene Vaglini

Beatrice Barsotti

Giulia Gelain

Valentina Daddi

Cristina Mazzucato

Condividi:

Riproduzione riservata ©