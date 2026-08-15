Il Livorno parte col botto: Reggiana travolta 3-1 al Picchi

Foto Novi/Us Livorno 1915

Prima uscita ufficiale da applausi per gli amaranto di Cristiano Lucarelli: Bacciardi apre le danze, Portanova pareggia nel recupero del primo tempo, poi Malotti e Mancini firmano il successo. La Reggiana, retrocessa dalla Serie B e tra le favorite per la promozione, cade all'Armando Picchi

Il primo esame della stagione è superato a pieni voti. Il Livorno di Cristiano Lucarelli comincia con una vittoria pesante la propria avventura ufficiale, imponendosi per 3-1 sulla Reggiana nel primo turno della Coppa Italia di Serie C staccando così il ticket per il turno successivo. Una serata che mette subito in vetrina gli amaranto, capaci di piegare una formazione costruita per tornare rapidamente tra i cadetti.

Il Livorno parte con personalità e prende subito l’iniziativa. La squadra di Lucarelli muove bene il pallone e dopo appena un quarto d’ora trova il vantaggio: Bacciardi si inserisce in area e lascia partire un destro deviato, quanto basta per mettere fuori causa Furlan. Gli amaranto insistono e al 19′ sfiorano il raddoppio con Peralta, che si accentra e colpisce il palo con un sinistro che fa tremare la porta emiliana.

La gara viene poi spezzata da un cooling break e, poco dopo, anche da un problema all’impianto di illuminazione del Picchi che costringe le squadre a una lunga pausa. Si riprende dopo diversi minuti, con una visibilità giudicata sufficiente per proseguire. La Reggiana prova a reagire e nel finale di frazione aumenta la pressione.

Quando il primo tempo sembra ormai destinato a chiudersi con il Livorno avanti, arriva la doccia fredda. Al 45’+9′ Portanova raccoglie la situazione e lascia partire una conclusione potentissima che colpisce la parte inferiore della traversa prima di terminare in rete. 1-1 e squadre negli spogliatoi dopo dieci minuti di recupero.

Nella ripresa gli amaranto non si scompongono. Malotti prova subito a rimettere in difficoltà Furlan, prima su punizione e poi con un sinistro dal limite. Al 61′ è invece la Reggiana a sfiorare il sorpasso, ma la difesa livornese riesce a salvarsi sulla conclusione di Sipos. Poco dopo Bertagnoli ha sui piedi una grande occasione, ma da posizione favorevole spedisce il pallone sopra la traversa.

Il Livorno torna così a spingere e al 65′ rimette la testa avanti. È Malotti a trovare la giocata giusta con un sinistro dal limite: la conclusione viene deviata e diventa imprendibile per Furlan. Lucarelli mette mano alla formazione e inserisce progressivamente Aramu, Mancini, Malagrida, Bonassi e Calabrò.

La Reggiana tenta il nuovo assalto, ma gli amaranto resistono. E all’81′ arriva il colpo del ko: preciso traversone di Regazzetti e Mancini svetta di testa, mandando il pallone alle spalle del portiere emiliano. Il 3-1 chiude virtualmente i conti.

Gli otto minuti di recupero non cambiano il verdetto. Il Livorno batte la Reggiana 3-1, inaugura nel modo migliore la stagione ufficiale e manda un primo segnale importante al campionato. Una vittoria costruita con personalità, carattere e anche una buona dose di qualità: la squadra di Lucarelli supera subito un avversario di livello e si regala una notte da protagonista al Picchi.

Livorno (4-2-3-1): Martinez; Gentile, Bachini, Pittino, Regazzetti; Arrigoni, Bacciardi (78′ Bonassi); Malotti (66′ Malagrida), Peralta (54′ Aramu), Mawete (78′ Calabrò); Di Carmine (66′ Mancini). A disposizione: Tani, Ciobanu, Djidji, Marinari. All. Lucarelli.

Reggiana (4-3-1-2): Furlan; Ponsi, Battistini, Bonetti, Tripaldelli (80′ Pasquoto); Jonsson, Suarez (57′ Bertagnoli), Vallarelli (80′ Banse); Portanova; Cavaliere (57′ Girma), Sipos (86′ Ledain). A disposizione: Sorzi, Papetti, Shaibu, Tessitori, Ferretti, Ezinwa, Lepri. All. Tesser.

Arbitro: Dasso di Genova.

Reti: 15′ Bacciardi, 45’+9′ Portanova, 65′ Malotti, 81′ Mancini.

Note: ammonito Bertagnoli (R), angoli 4-6; recupero 10’+8′; spettatori 1.382.

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