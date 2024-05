“Il Livorno siamo noi”, mercoledì alle 21 al Goldoni Locatelli si presenta. I biglietti

I biglietti sono disponibili gratuitamente rivolgendosi al tifo organizzato, ai club oppure alla biglietteria del Teatro Goldoni nelle giornate di martedì 21 (dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 18) e mercoledì 22 (dalle 10 alle 13 e dalle 18 fino a esaurimento posti)

L’attesa sta per finire. Mille posti gratuiti a disposizione per tutti i tifosi amaranto che vorranno capire come partecipare e su che binari si incanalerà il progetto di Andrea Locatelli. Un progetto che nelle ultime ore ha preso un nome e un cognome: “Il Livorno siamo noi”, con un simbolo e un logo che ha al centro i tifosi (clicca qui per la pagina FB).

La presentazione è in programma mercoledì 22 maggio alle 21 al Teatro Goldoni. Durante la serata, verranno illustrati tutti i dettagli del progetto e ci saranno alcuni contributi legati alla storia amaranto. Vi sarà presente il deus ex machina dell’operazione, Locatelli, e non mancheranno gli interventi di Igor Protti e Cristiano Lucarelli.

