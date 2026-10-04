Il Livorno Sitting Volley sbarca ai Magazzini Generali

Ai Magazzini Generali una mattina di sport e inclusione con le atlete della Nazionale, le campionesse d’Italia del Dream Volley Pisa e gli studenti del Liceo Enriques. Il progetto punta ora a portare il sitting volley nelle scuole e a costruire una nuova realtà agonistica in città

Per una mattina, uno spazio aziendale è diventato un campo da gioco aperto a tutti, dove sport olimpico e paralimpico, persone con e senza disabilità, impresa, territorio, studenti e campionesse hanno condiviso la stessa rete. È successo ai Magazzini Generali di Livorno, protagonisti dell’iniziativa di “sitting giocato” organizzata nell’ambito di Stesso Campo, il progetto che punta a dare vita alla prima avventura paralimpica di sitting volley della città.

Libertas Livorno e Sintomi di Felicità hanno allestito un campo permettendo a studenti e pubblico presente di provare direttamente l’esperienza del sitting volley. In campo gli studenti del Liceo Scientifico Enriques di Livorno, le azzurre Giulia Aringhieri, Giulia Bellandi ed Eva Ceccatelli e le campionesse d’Italia del Dream Volley Pisa Olga Mastroianni e Michela Masini. Un’occasione per giocare insieme, parlare di sport e condividere i valori di inclusione, partecipazione e relazione che rappresentano il cuore del progetto.

Ma Stesso Campo guarda già oltre questa prima uscita pubblica. Livorno si prepara infatti ad affacciarsi anche al mondo agonistico del sitting volley, con un campionato di A2 maschile prossimamente al via, parallelamente a un percorso che proseguirà attraverso Open Day maschili e femminili e attività in palestra.

A testimoniare la vicinanza dell’amministrazione comunale al progetto c’era anche il sindaco di Livorno Luca Salvetti, che ha voluto ringraziare studenti, professori e tutte le persone impegnate nel lancio di Stesso Campo. Presente anche Roberto Volpi, in rappresentanza del Comitato Paralimpico della provincia di Livorno.

«Abbiamo iniziato gli allenamenti, ma questa è la nostra prima vera uscita pubblica, aperta a tutti», ha raccontato Giulia Aringhieri, stella della Nazionale, campionessa d’Europa in carica e consigliera della Città di Livorno. «E mi piace molto che avvenga qui, entrando in un luogo di lavoro per far conoscere il nostro sport e farlo provare. Stesso Campo non nasce soltanto per costruire una squadra di Sitting Volley, ma per creare una rete intorno allo sport e all’inclusione. La presenza dei ragazzi del Liceo è un altro tassello importante di questo percorso e ringraziamo professori e ragazzi per essere stati con noi. Vogliamo entrare nelle scuole, nei luoghi di lavoro, nella comunità e incontrare le persone. Perché il campo, per noi, deve essere davvero di tutti e tutte».

Eva Ceccatelli, Azzurra plurititolata, coach del Dream Volley Pisa e referente del Sitting Volley per il Comitato Regionale Toscana della Federazione Pallavolo, sottolinea invece il valore più ampio dell’iniziativa: «Il progetto “Stesso Campo” a Livorno è molto più di un impulso fatto da due realtà importanti e impegnate da anni come Libertas e Sintomi di Felicità: è un ulteriore passo verso la diffusione del sitting in Italia. La Nazionale femminile è tra le più forti al mondo, ma sappiamo di dover lavorare di più per coinvolgere un maggior numero di persone, sia come atleti che come appassionati. Il sitting è un mondo straordinario, che unisce talento e passione con lo stesso amore. Livorno e Stesso Campo hanno fatto un grande regalo a tutti noi».

A spiegare gli obiettivi sul territorio è Leandra Ferrini, dirigente della Pallavolo Libertas Livorno: «Stesso Campo intende costruire sul territorio una nuova realtà sportiva capace di coinvolgere persone con e senza disabilità nello stesso spazio di gioco, valorizzando lo sport come strumento di partecipazione, relazione, autonomia, inclusione e crescita della comunità». Il progetto prevede attività di avvicinamento al Sitting Volley, Open Day aperti alla cittadinanza e momenti di sensibilizzazione e promozione della cultura paralimpica