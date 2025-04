Il Nina Dance Group… mette le ali! Pioggia di successi tra latino americano e tessuto

Grandissimi risultati per la scuola dii Serena Sicilia anche peer quanto riguarda il latino americano a Ljubljana in Slovenia e al campionato regionale di Peccioli

Vittoria straordinaria peril Nina Dance Group in quel di Terni in Umbria. Le atlete della scuola del Parco Levante, sezione tessuto aereo in collaborazione con la Flyningsugar, volano alle Nazionali qualificandosi alle fasi regionali umbre con 3 podi dorati e un bronzo.

Diana Ticchi categoria Novice Under10 prima, Clio Laino Categoria Intermediate Under13 prima e Aurora Di Fraia categoria Intermediate Under 15 prima & Valeria Nestola, che si classifica invece terza nella categoria Advanced Under40.

I complimenti anche a Claudio Giglioli categoria advanced master 40 e Anita Simonti Categoria semiprofessional under 13 che, il mese scorso, hanno guadagnato l’oro nel regionale Csen Toscana .

Una squadra agonistica intera che “vola” alle Nazionali. I complimenti vivissimi anche alle insegnanti, Martina Santarnecchi e Carlotta Grassi Carlotta, argento mondiale di Tessuto Aereo anno 2023 .

La Nina Dance group ha messo letteralmente… le ali!

Ma ancora, a Ljubljana (Slovenia), lo scorso 6 aprile, per una gara di altissimo livello internazionale di latino americano dove la giuria era composta esclusivamente da ex campioni, le atlete preparate da Serena Sicilia, Sergio Mariani e Marco Salvadori, portano a casa dei risultati fantastici:

– Emma Corona al suo debutto internazionale si classifica 2° in due balli juvenile 1.

– Aurora Paoli si classifica 2° nella under 19 open.

– Ylenia Di Prisco vince la Junior 2 chachacha.

– Luisa Rocchiccioli al suo debutto in internazionale si classifica 2° nel samba juvenile 1.

– Emma Faria Freitas 4°jive juvenile 1.

– Matilde Rossi debutto internazionale parimerito 9° posizione nella under 19 single dance.

– Alice Filippi debutto internazionale parimerito 9° posizione nella under 19 single dance e finale in chachacha nella Junior 2.

– Aurora Angella debutto internazionale finale nella under 21 open single dance.

Infine a Peccioli, in occasione del Campionato regionale 2025 ANMB, il Nina dance group porta a casa 2 medaglie d’oro con il gruppo Pink Panters (Chiara Cozzolino, Anna Potestà, Gaia Marconcini, Emma Corona, Alice Macaluso, Aurora Delle Donne, Bianca Scheveger, Martina Lepri, Aida Kola, Azzurra Maria Fazio, Virginia Martelli), una medaglia d’oro e una d’argento con il team Libellule (Isabel Simoncini, Ludovica Primerano, Eva Salvini, Sole Branchetti, Sofia Postaru, Fiamma Guerrieri, Enea Kola,Stella Venturi), Emma Corona&Luisa Rocchiccioli 3 oro, Aurora Paoli 5 oro e 1 argento, Bianca Scheveger&Martina Lepri un argento e 3 bronzo, Chiara Cozzolino&Nina Franceschi 1 bronzo, Sole Branchetti&Isabel Simoncini in finale, Filippo Cappelli 1 oro e 1 argento, Michelle Fiordi 2 bronzo, Matilde Rossi semifinalista, Marta Minuti 1 bronzo, Emma Faria Freitas 1 oro, Aurora Angella 4 oro, Nicole Colombo semifinale e una finale, Enea Kola 3 oro, Emma Ferrari 3 bronzo e 1 argento, Azzurra Maria Fazio 1 bronzo ,Luisa Rocchiccioli 1 argento e 1 bronzo, Emma Corona 4 oro, Nina Franceschi semifinalista, Chiara Cozzolino 1 argento, Martina Lepri semifinalista, Filippo Cappelli& Delia Bindi coppia in collaborazione con Sensazione di movimento danza e fitness 1 oro e 3 argento.

Serena Sicilia e tutto lo staff del Nina Dance Group ringraziano le famiglie che sostengono costantemente l’associazione sportiva e un grandissimo applauso a tutti gli allievi e insegnanti.

