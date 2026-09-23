Il Protti Day nel giorno del compleanno di Igor

FOTO GIULIA BELLAVEGLIA

Alle ore 18 intitolazione a suo nome della zona antistante l'ingresso principale dello Stadio, alle ore 18.45 scopertura della targa e alle 20.30 partita con le vecchie glorie del Livorno e del Bari Calcio

Domani, giovedì 24 settembre, data in cui ricorre la nascita di Igor Protti, sarà una giornata speciale per Livorno e per il mondo sportivo. Alle ore 18 si svolgerà la cerimonia per l’intitolazione con il nome “Largo Igor Protti. All’uomo e al nostro campione” della zona antistante l’ingresso principale dello stadio, promossa dal sindaco Luca Salvetti e approvata dal Consiglio comunale di Livorno. Successivamente, alle ore 18.45 sarà inoltre scoperta la targa celebrativa affissa nella curva nord in ricordo del campione.

Questo il testo della targa: “In questo stadio migliaia di tifosi hanno potuto ammirare le gesta sportive e il valore umano di Igor Protti, il più grande giocatore della storia del Livorno Calcio”. Sulla targa è stato inserito un Qrcode che, una volta inquadrato, permette di rivivere le emozioni amaranto di Igor Protti, tratte dal film del regista livornese Luca Dal Canto. Saranno presenti alla cerimonia il sindaco Luca Salvetti, la Giunta Comunale, la famiglia di Igor Protti, le istituzioni cittadine, rappresentanti del mondo dello sport e il sindaco di Bari Vito Leccese.

Una volta concluse le cerimonie, allo Stadio Armando Picchi di Livorno andrà in scena un’amichevole di beneficenza in memoria di Igor.

Alle ore 20.30 scenderanno in campo le Vecchie Glorie del Livorno (i fratelli Lucarelli, Chiellini, Galante Amelia, Ruotolo, Diamanti e tanti altri) e la ASD Bari 93, realtà non profit che riunisce ex calciatori biancorossi, compagni di squadra di Igor Protti (Mister Materazzi, Tovalieri, Alessio, Fontana, Amoruso, Ventola, Bigica, Barone e tanti altri) impegnati in iniziative sociali e solidali.

Le due squadre, accompagnate dai sindaci Vito Leccese e Luca Salvetti ed alla presenza della famiglia di Igor, si ritroveranno insieme per onorare la memoria e il legame speciale che ha unito Igor ad entrambe le tifoserie e alle due città. L’evento avrà carattere benefico: il ricavato della serata sarà devoluto in beneficenza, a sostegno di iniziative, enti o associazioni di Livorno. Un’occasione per ritrovarsi in nome dei valori dello sport e per ricordare un campione che ha saputo conquistare tutti con la stessa passione e la stessa umiltà.

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