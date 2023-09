Il sindaco alla premiazione del torneo per i 40 anni del Livorno 9

Anche il primo cittadino presente alla premiazione, andata in scena sabato 23 settembre, della giornata finale del torneo organizzato da Biolabor per i 40 anni di storia del Livorno 9. Una bellissima festa di sport e amicizia tra piccoli calciatori che sognano in grande.

Luca Salvetti ha così premiato i futuri campioni facendo i complimenti ai piccoli atleti per lo spirito di aggregazione e sportività con il quale hanno portato avanti questo evento calcistico che ha suggellato così un traguardo di tutto rispetto per la società del Livorno 9 che ha spento ufficialmente le sue prime 40 candeline sulla torta.

