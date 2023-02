Il sindaco premia Simonini, il bodybuilder campione del mondo

L'atleta livornese: "Un onore ricevere questa pergamena dal primo cittadino in persona che ripaga di tanti sforzi fatti e di tanti sacrifici che questa disciplina impone. Un grazie particolare al mio preparatore Emanuele Lenzi e a Leonardo Bertini della Numero Uno Fitness"

Il sindaco Luca Salvetti ha conferito una pergamena per meriti sportivi all’atleta livornese, il bodybuilder Michael Simonini, campione del mondo per il secondo anno consecutivo categoria 75/85 chilogrammi e secondo classificato all’assoluto Campionato C.I.B.B (Cup International Body Building) disputato a Bologna il 23 ottobre scorso.

Simonini ha anche ottenuto il secondo posto nel campionato di Mister Universo C.I.B.B. che si è tenuto a Valencia i primi giorni di novembre 2022.

Insieme all’iridato anche il suo preparatore atletico, nonché amico e personal coach, Emanuele Lenzi, vero e proprio regista dei successi di Simonini in giro per il mondo. Ad accompagnare la spedizione era presente Leonardo Bertini, titolare della palestra Numero Uno Fitness (ex Odeon) dove il campione si allena quotidianamente.

“Sono davvero onorato di questo riconoscimento -ha detto Simonini in sala cerimonie dove si è svolta la premiazione nella mattina di martedì 14 febbraio – Ed è bello condividere questo risultato con il mio preparatore Emanuele con il quale si è creato ormai da oltre tre anni un feeling indissolubile anche al di là dell’aspetto sportivo. Un vero professionista che mi segue da quando apro gli occhi ogni mattina fino a che non mi addormento. Perché questo sport non guarda in faccia nessuno ed è fatto esclusivamente di sacrifici che siano questi alimentari, di stili di vita e di approccio alla quotidianità. A lui ho affidato in toto la mia vita. Non solo in palestra ma a 360 gradi. E persone oneste e preparate così è difficile trovarle. Un altro grazie enorme a Bertini che mi mette a disposizione la sua palestra che è la top gamma per quanto concerne spazi e macchinari di ultima generazione. Questo sport comporta un impegno mentale non indifferente fatto da rigore anche alimentare. Quello che mangiamo infatti e l’alimentazione compone il 70% spesso del fisico di ogni atleta. Ed è per questo che ho già iniziato adesso a preparare le gare che si svolgeranno a settembre e ottobre perché il cambiamento del corpo è molto lento e minuzioso a questi livelli”.

Anche Luca Salvetti si è detto contento e soddisfatto di poter premiare un atleta di così alto valore internazionale. “A Livorno – ha detto scherzando, ma non troppo, il sindaco – non ci piace arrivare secondi. Ed è bello che anche in questa disciplina sportiva vi sia un atleta che rappresenta l’eccellenza mondiale”.

Condividi: