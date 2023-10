Il tenore Voleri canterà l’inno alla Supercoppa di volley

Il direttore del Mascagni Festival canterà l'inno di Mameli prima dell'inizio dell'attesissimo match. Protagoniste di questo match imperdibile, sabato 28 ottobre alle 17.30 al Modigliani Forum di Livorno, le squadre di volley femminile Prosecco Doc Imoco Conegliano e Allianz Vero Volley Milano, pronte a scontrarsi per riuscire ad aggiudicarsi la Supercoppa. Il match sarà trasmesso in diretta su Rai 2 a partire dalle 17,30

di Sofia Mignoni

Sarà il “nostro” Marco Voleri, tenore nonché direttore artistico del Mascagni Festival, ad aprire, cantando l’inno di Mameli, la finalissima di Supercoppa italiana di volley femminile tra Prosecco Doc Imoco Conegliano e Allianz Vero Volley Milano accompagnato dalla Fanfara dell’Accademia Navale di Livorno in scena nel bellissimo teatro del Modigliani Forum che torna ad ospitare così lo sport di prestigio dopo le emozioni vissute con la nazionale azzurra di basket lo scorso febbraio.

“Ci aspettano tante emozioni e tanto divertimento”. Così ha esordito Antonio Santa Maria, direttore generale di Master Group Sport, alla conferenza stampa, tenutasi nella Sala Cerimonie del Palazzo Comunale venerdì il 27 ottobre per presentare la finalissima di Supercoppa. L’evento, di rilevanza nazionale, si terrà al Modigliani Forum di Livorno e sarà trasmesso in diretta su Rai 2 a partire dalle 17,30. ”Il sold out non è affatto casuale, ma è frutto di un grande lavoro e, soprattutto, è grazie a voi” commenta Santa Maria rivolgendosi alle giocatrici di entrambe le squadre presenti alla conferenza.

“Il nostro obiettivo – continua il direttore generale di Master Group Sport – è far divertire e coinvolgere sia le famiglie sia i giovani”. Proprio per questo motivo si esibiranno due crew di ballerini: i Ping Pong Pang, finalisti nell’ultima edizione di Italia’s Got Talent, e i Dunkin Davis, un gruppo di acrobati sloveni.

Un evento attesissimo in città e non solo sia perché permette agli appassionati di godersi un grande match tra due protagoniste della massima serie di volley femminile sia perché consente ai più piccoli di avvicinarsi al mondo della pallavolo femminile.

Tenendosi poi ad ottobre, mese della prevenzione, l’evento offre la possibilità di ricordare a tutti l’importanza della lotta contro il tumore al seno. Sabato 28 ottobre, infatti, alla partita verrà organizzata da alcune ragazze dell’Associazione Livorno Donna Salute e Cultura Onlus e della Spi-Cgil Livorno, un’attività al riguardo. Sempre in tema di sensibilizzazione verrà indossata una maglietta contro la violenza di genere con la scritta: “La violenza sulle donne è una sconfitta per tutti”-

“Credo che entrambe le squadre non siano al top, ci sono stati vari infortuni, problemi di gestione – commenta Daniele Sattarelli, allenatore del Prosecco Doc Imoco Conegliano – La stagione è molto intensa e lunga, ma penso che per la pallavolo femminile questa partita possa essere un inizio scoppiettante. Ho saputo adesso del sold out meraviglioso, penso di parlare anche per Marco (Gaspari, allenatore dell’Allianz Vero Volley Milano, ndr) se dico che siamo fortunati ad allenare due club così importanti e pieni di campionesse”. Marco Gaspari spiega che nonostante sia l’inizio della stagione, le atlete di ambedue le squadre hanno già lavorato con le rispettive nazionali: “In questa fase è importante saper gestire la stanchezza fisica all’interno della creazione di una nuova squadra. Avere un palazzetto sold out per un match tanto importante è una spinta in più sia per me che per le ragazze. Per portare a casa il trofeo serviranno le migliori giocatrici dell’Allianz e sono sicuro che tutta la squadra farà di tutto per detronizzare Conegliano”.

Ad intervenire alla conferenza sono state anche i volti principali di entrambe le squadre, le due capitane: Joanna Wolosz (classe 1990, palleggiatrice di Prosecco Doc Imoco Conegliano) e Alessia Orro (classe 1998, palleggiatrice di Allianz Vero Volley Milano). Joanna ha trovato una “casa” nella squadra di Conegliano: “È difficile andar via da Conegliano: dopo una stagione molto intensa sento che tornare in questa squadra è una spinta molto positiva per me. Domani sarà il primo test che dovremo affrontare, sono sicura che daremo il massimo, ci sarà molta adrenalina in campo”. Alessia Orro, con il suo intervento, ci tiene a ringraziare il suo team: “L’ambiente è molto competitivo, sono grata di allenarmi con delle campionesse e di divertirmi sempre”, ma la caposquadra dell’Allianz rivela che non solo nella sua squadra si respira un’aria di sana competizione: “In diverse partite guardo Joanna (Wolosz) piena di ammirazione, la ringrazio perché riesce sempre ad alzare l’asticella”.

Il sindaco Luca Salvetti ha concluso la conferenza ringraziando i ragazzi del Liceo scientifico Federigo Enriques (indirizzo sportivo), i quali sabato 28 si presteranno a fare i volontari durante la partita: “Domani siamo riusciti a mettere insieme la 28esima edizione della Supercoppa Italiana e la finale di Supercoppa del sitting volley, che si terrà la mattina alla Bastia: un’intera giornata dedicata al grande sport nella città più medagliata d’Italia, Livorno”.

