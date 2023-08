Il trionfo in Coppa del mondo di ciclismo amatoriale parla un po’ livornese

Il titolo mondiale di ciclismo su strada amatoriale parla un po’ livornese. Sì perché in Austria, precisamente a St. Johann in Tirol, dove si è svolta la Coppa del mondo di ciclismo amatoriale, nella categoria M6 si è imposto un atleta della Cicli Falaschi, storica società livornese affiliata al Comitato Uisp Terre Etrusco-Labroniche. Si tratta di Alessandro Paolo Spampani, ciclista pistoiese che ha conquistato il suo quarto titolo iridato, dopo quelli del 2015, 2016 e 2017. La M6 riguarda atleti da 55 a 59 anni di età, che si sono cimentati sulla distanza di circa 70 km., lungo un percorso ripetuto due volte con circa 750 metri di dislivello. «All’ultimo chilometro – racconta Spampani – sono rientrato sui primi due del gruppo e in volata sono riuscito a superarli e tagliare per primo il traguardo. Proprio per questo ritengo che questo titolo sia il più bello che ho conquistato. Me lo sono dovuto sudare di più rispetto ai precedenti e perciò ha un sapore speciale. Dedico la vittoria a Nicola Masiani, atleta che mi ha aiutato durante il tragitto e che si è poi ben distinto nella cronometro». La passione per le due ruote, per Spampani, risale ai primi anni ’80 e lo ha visto per anni alle prese con il mondo agonistico, per poi riprendere successivamente sul fronte amatoriale. Adesso continua ad allenarsi per mantenere la condizione e prepararsi per i prossimi appuntamenti, come la Gran Fondo. Il suo sodalizio con la Cicli Falaschi, pertanto, non si ferma qui: «Conosco questa società da tanti anni – dichiara Spampani – e ora che corro per i suoi colori mi trovo bene e stiamo già gettando le basi per il futuro».

