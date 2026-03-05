Il violino del Mascagni apre Libertas–Fortitudo con Olimpia Pelletier

Il Conservatorio Statale di Musica “Pietro Mascagni” di Livorno sarà protagonista domani sera al Modigliani Forum in occasione del big match tra Libertas Livorno e Fortitudo Bologna, partita valida per il campionato nazionale di serie A2 di pallacanestro.

Prima dell’inizio dell’incontro, l’allieva del Conservatorio Olimpia Pelletier eseguirà al violino l’Inno di Mameli, offrendo al pubblico un momento musicale di grande intensità a pochi secondi dalla canonica “palla a due”.

Pelletier, allieva del maestro Chiara Morandi, nonostante la giovane età (classe 2011) ha già partecipato a concorsi internazionali ottenendo risultati lusinghieri, tra i quali il Primo premio all’edizione 2023 del Premio Crescendo di Firenze, il Primo Premio al Concorso Riviera Etrusca di Piombino (2024), il Primo Premio solisti e Primo Premio Assoluto in occasione del 22° Concorso C.A.L.C.I.T. (Arezzo, 2024).

Inoltre, ha partecipato a masterclass con maestri quali Ladislau Petru Horvath, Sergio Lamberto, Tomas Cotik, Yulia Berinskaya, Boris Belkin. Dal 2024 è componente dell’orchestra del Conservatorio “Pietro Mascagni” diretta dal M° Lorenzo Sbaffi e membro dell’orchestra d’archi del medesimo Conservatorio diretta dal M° Chiara Morandi.

Il presidente del Conservatorio, professore Emanuele Rossi, e il direttore, maestro Federico Rovini, esprimono grande soddisfazione e ringraziano il gruppo dirigente della Libertas Livorno per aver voluto coinvolgere il Conservatorio in questa occasione.

