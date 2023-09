(1) Allegati (1) IL ROSTER DELLA SQUADRA

Il Volley IES MVTomei si presenta alla città

Lunedì 11 settembre i Bagni Lido hanno ospitato la presentazione al gran completo del Volley IES MVTomei, dal settore giovanile alle prime squadre, maschili (clicca sulla clip bianca su sfondo azzurro per consultare il roster) e femminili

Lunedì 11 settembre i Bagni Lido hanno ospitato la presentazione al gran completo del Volley IES MVTomei, dal settore giovanile alle prime squadre, maschili (clicca sulla clip bianca su sfondo azzurro per consultare il roster) e femminili.

Nel pomeriggio i gruppi del minivolley si sono cimentati in alcune partite, seguite da una gustosa merenda, poi dalle ore 18 è iniziata la presentazione delle varie squadre: i CAS, i gruppi Start, il Minivolley, Under 12, Under 13, Under 14, Under 15, Under 16, Under 17, Under 19 e naturalmente Serie D femminile e Serie B maschile. In chiusura un apericena offerto da Ghiomelli Bistrot.

“Una nuova stagione è iniziata – le parole del Direttore Sportivo Dario Castelli – siamo certi che sarà una stagione difficile, ma che ci regalerà molte soddisfazioni. Abbiamo rinnovato la Serie B maschile, sono arrivati ben sette atleti nuovi e questo è un segnale su quali sono i nostri obiettivi. Vedo un gruppo compatto, con una voglia matta di mettere in mostra tutta la sua potenzialità. Stiamo cercando di consolidare la pallavolo maschile livornese in un campionato nazionale, coinvolgendo la cittadinanza e gli sportivi livornesi e la giornata di oggi ne è un esempio. Ringraziamo i Bagni Lido nella persona di Nicola Ganni che ci ha ospitato e chi ha deciso di sostenerci. Parlo dei tifosi, dei nostri tesserati e i nostri sponsor. Sono proprio gli sponsor – davvero tanti – ad aver creduto nel progetto, li vogliamo ringraziare. In primis il nostro main sponsor Ies Solare nella persona di Riccardo Citi, che oltre alla Serie B sosterrà tutte le squadre giovanili, passando a un partner storico come BLS che negli anni passati ci ha permesso di fare il salto di categoria. Impossibile non citare poi gli sponsor dello scorso anno che hanno riconfermato il loro sostegno anche quest’anno, come Shipping Services, Tutto Telefono e Sales. Per finire con i nuovi che saranno impegnati sia nella Serie B maschile che nel giovanile: SCAR, Ghiomelli, Gas&Heat, Femili, Lorenzini Terminal, Abate, Progetto Ambient. La cosa più importante è che si tratta di tutte aziende livornesi, leader nei propri settori. Grazie a 3Temo, nostro negozio ufficiale, avremo il nostro store online e presso le sedi di alcuni dei nostri partner avremo anche dei corner per poter acquistare il materiale dello IES MVTomei. Ma non dobbiamo naturalmente dimenticarci l’importanza del nostro settore giovanile: saremo presenti quest’anno a tutti i campionati indetti dalla FIPAV, sia a livello maschile che femminile e in quest’ultimo con più squadre per categoria. Avremo un’Under 16 femminile allenata da coach Luca Renai, anche quest’anno alla guida della Serie D femminile, che parteciperà all’esclusivo campionato Under 16 regionale”.

Dopo quasi quattro settimane di preparazione è coach Massimiliano Piccinetti a fare il punto sulla prima squadra maschile: “Venerdì scorso abbiamo svolto il nostro primo allenamento al Pala Bastia, dopo settimane passate in Caserma. È andato bene, dobbiamo trovare i giusti riferimenti visto che sarà il nostro campo gara e devo dire che la squadra, in particolare i nuovi, ha trovato un buon feeling con la palestra. Giovedì 14 avremo la nostra prima amichevole a Castelfranco, sono curioso di vedere come andrà, ma mi reputo soddisfatto dei giocatori che stanno dando grande disponibilità agli allenamenti, hanno voglia e lavorano bene insieme”.

Condividi: