Il Volley Livorno presenta lo staff tecnico

Sulla panchina della Serie C è stato confermato coach Matteo D'Alesio, allenatore di terzo grado e docente federale. Sotto la sua guida, le gialloblù hanno già cominciato la preparazione in vista del prossimo campionato

Dopo aver sfiorato i playoff nella passata stagione, con la Prima squadra che in Serie C ha mancato l’accesso alla post-season davvero per un soffio, e i tanti buoni risultati ottenuti a livello giovanile, il Volley Livorno quest’anno ha deciso di investire ancora di più nel proprio parco allenatori, per dare alle proprie ragazze, dalle più grandi alle più piccole, delle guide tecniche di ottimo livello.

Sulla panchina della Serie C è stato confermato coach Matteo D’Alesio, allenatore di terzo grado e docente federale. Sotto la sua guida, le gialloblù hanno già cominciato la preparazione in vista del prossimo campionato.

Un altro volto noto in quel di Banditella, e non solo, è senza ombra di dubbio quello di Matteo Falchi, anche lui allenatore di terzo grado e docente federale. Dopo i grandi successi ottenuti nel corso dell’ultima annata, anche coach Falchi si sta già dando da fare per arrivare preparato all’inizio dei prossimi tornei che lo vedranno in panchina.

Come abbiamo detto, ci sono anche facce nuove in casa Volley Livorno. Quest’estate sono entrati infatti a far parte del roster degli allenatori gialloblù Massimiliano Piccinetti (allenatore di terzo grado) e Luca Renai (allenatore di secondo grado). Entrambi non hanno certo bisogno di presentazioni, avendo alle spalle una lunga carriera ricca di tante soddisfazioni.

Ricordiamo anche la presenza di Giulia Pietrini e Andrea Lombardi (allenatori di secondo grado) e Stefano Orti (allenatore di terzo grado), anche loro più che confermati nel gruppo di allenatori del Volley Livorno. Non vanno poi dimenticati gli altri e le altre allenatrici che guidano le più piccole con esperienze pluriennali come ad esempio Martina Angiolino, Francesca Cornelio e Giada Scardigli per citarne alcune o gli altri che giorno dopo giorno si impegnano per far sì che le nostre ragazze abbiano una crescita continua.

Sono davvero poche le società che possono vantare tra le loro fila tanti allenatori con un profilo così importante.

Condividi:

Riproduzione riservata ©