Immensa Libertas! Conquista gara 5 e vola in finale playoff contro Vigevano

Non è stata una passeggiata. Non lo è stata questa estenuante serie di finale e non poteva sottrarsi a questa regola gara-5.

La Libertas con una mostruosa forza di volontà è riuscita a piegare Desio, lavorata di fianchi nei secondi 20’ da una superdifesa (concessi appena 26 punti), dalle triple di Sipala e dai canestri decisivi di Fantoni che con un fondamentale 3 su 3 ha messo il timbro sul risultato.

Desio esce, ma lo fa con l’onore delle armi e a testa altissima. La squadra di Gallazzi (allenatore giovane, ma dal futuro che si annuncia radioso) ha avuto il pregio di non darsi mai per vinta neanche dopo una partenza negativa (14-5 al 5’53, 23-16 al primo intervallo). Anzi. Nel secondo quarto, complice un calo di tensione degli amaranto ha segnato 21 punti e messo pure il naso avanti (36-37). Nel terzo quarto la LL ha provato l’allungo che è stato rintuzzato. Sul 56-44 Bargnesi ha fallito i liberi del possibile +14 e nel possesso successivo Giarelli ha piazzato la tripla che ha riaperto i giochi anche perché ha inaugurato un parziale di 0-7 per gli ospiti. Sul 58-51 Desio ha sparato tutte le sue cartucce: tripla di Molteni, emulato subito dopo da Caglio e tutto di nuovo in ballo (58-57 al 33’). La Libertas, però non ha tremato e da grande squadra anziché smarrirsi ha allungato di nuovo e in modo definitivo. Adesso gli amaranto sono attesi dalla finale con Vigevano (gara-1 sul neutro di Piombino domenica 28 maggio). La vincente dovrà poi guadagnarsi l’accesso alla serie A2 in un eventuale successivo girone a 4 squadre da giocarsi in campo neutro dove solo le prime due potranno brindare alla promozione.

Maurelli Group Libertas Livorno – Rimadesio Desio 74-63 (23-16, 15-21, 18-14, 18-12)

Maurelli Group Libertas Livorno: Tommaso Fantoni 12 (5/10, 0/0), Jacopo Lucarelli 12 (5/13, 0/4), Andrea Saccaggi 12 (0/1, 3/6), Francesco Fratto 9 (2/4, 0/2), Andrea Bargnesi 9 (4/6, 0/4), Andrea Sipala 9 (0/0, 3/4), Francesco Forti 5 (1/2, 1/3), Antonello Ricci 4 (1/5, 0/3), Constantin Maralossou 2 (1/1, 0/1), Gianni Mancini 0 (0/0, 0/0), Federico Madeo 0 (0/0, 0/0), Gianluca Lemmi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 23 – Rimbalzi: 44 11 + 33 (Tommaso Fantoni 13) – Assist: 12 (Jacopo Lucarelli, Andrea Saccaggi 3)

Rimadesio Desio: Gabriele Giarelli 20 (3/11, 3/4), Andrea Mazzoleni 12 (1/6, 2/4), Giacomo Maspero 10 (2/3, 1/4), Mattia Molteni 9 (3/9, 1/4), Matteo Tornari 6 (0/0, 2/4), Simone Caglio 5 (1/1, 1/2), Matteo Fioravanti 1 (0/1, 0/2), Lorenzo Lovato 0 (0/1, 0/0), Leonardo Basso 0 (0/0, 0/0), Diego Raffaldi 0 (0/0, 0/0), Andrea Barbieri 0 (0/0, 0/0), Luca Colombo 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 21 – Rimbalzi: 32 3 + 29 (Andrea Mazzoleni 12) – Assist: 13 (Andrea Mazzoleni 5)

