Immensa Nuova Arlecchino! La squadra amaranto è tra le prime 4 d’Italia

FOTO FIGC

La Nuova Arlecchino - Livorno for Special, dopo aver vinto il campionato regionale Figc divisione calcio paralimpico e sperimentale, è arrivata fino alle semifinali della fase nazionale

di Giacomo Niccolini

La Nuova Arlecchino – Livorno for Special, dopo aver vinto il campionato regionale Figc divisione calcio paralimpico e sperimentale, è arrivata fino alle semifinali della fase nazionale. La due giorni di calcio è andata in scena nel bellissimo scenario di Coverciano tra sabato 20 e domenica 21 maggio. Gli amaranto hanno vinto la prima partita dei quarti di finale battendo una rappresentativa della Regione Lazio dopo un avvincente pareggio raggiunto ai tempi regolamentari e una vittoria strappata di carattere ai rigori. In semifinale però è arrivata la sconfitta contro il Cagliari per 5 reti a 2. Nessun problema e sorriso in faccia nonostante l’essere usciti ad un passo dalla finalissima per lo scudetto. Essere arrivati fin quaggiù è una vittoria per tutti e un traguardo raggiunto con cuore e determinazione. Tanto che i ragazzi amaranto saranno ricevuti e premiati dal sindaco Salvetti nella mattina di lunedì 29 maggio per la splendida stagione disputata e lo splendido obiettivo raggiunto. La domenica mattina poi, prima delle premiazioni finali e della finalissima per il titolo, la partita tra le squadre uscite sconfitte in semfinale senza risultato agonistico denominata “play for fun” giocata contro il Parma e terminata, comunque per la cronaca, due pari.

Alla premiazione c’era anche la livornese Maria Sole Ferrieri Caputi, primo arbitro donna in Serie A che ha arbitrato la finalissima. Un successo più che meritato e al di là di ogni medaglia e risultato quello ottenuto dai ragazzi della presidente standard”> Natascia Lombardi e guidati in campo da Matteo Salvini, Valerio Orsini e Matteo Stella con Sergio Peruzzi in veste di accompagnatore ufficiale della rappresentativa dell’Us Livorno 1915.

La rosa dei giocatori amaranto: Brega Brunero, Merino Angelo, Cappelli Matteo , Perrone Francesco (cap), Paternoster Fabio, Gandolfo Nicolas, Salvi Gabriele, Peruzzi Sonny, Orsini Emanuele, Cantini Luca, Matteini Cristiano, Luciano Simone.

Condividi: