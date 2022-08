Impresa Christian Volpi! Il livornese sfiora il podio europeo di paracanoa

Quarto posto nella prova del KL2 200m maschile agli Europei di paracanoa di Monaco per il livornese Christian Volpi. L’azzurro al suo primo anno di gare internazionali chiude in 43.178, archiviando una posizione di gran rilievo. Era il maggio del 2021 quando Christian fu protagonista di quel terribile incidente che gli ha cambiato il modo di vivere ma non di certo la voglia di vivere e di rimettersi in pista e in gioco il prima possibile. Così a distanza di poco più di un anno ecco che il nostro concittadino ha sfiorato la medaglia europea arrivando ai piedi del podio.

