Impresa della Libertas sul campo di Legnano

Alessandro Fantozzi ritrova quasi tutta la squadra e la Libertas risponde e nonostante una condizione fisica precaria conquista una vittoria molto pesante sul campo di Legnano

Nel quintetto base ci sono contemporaneamente i rientranti Forti e Ammannato e anche Morgillo per dare forza nel pitturato. Così Legnano tira quasi sempre da tre punti e con buone percentuali grazie al giro-palla molto veloce e alla vista periferica di Marino. Cepic è una sentenza (alla fine sarà 5/6 per lui dai 6,75) e gli altri non sono da meno. Così c’è il tentativo di fuga dei padroni di casa (12-16) rintuzzato da un pronto 0-10 amaranto. Si viaggia punto a punto fino allo strappo ospite (30-40) che diventa 41-48 all’intervallo lungo. Ricci sta bene e si vedere. Marchini ha l’istinto del killer da sesto uomo (2/2 da 2 e 2/2 da 3). Bene tutti gli altri: Ammannato, Forti e Morgillo. Onojaife è il signore degli anelli e l’inerzia è livornese anche nel terzo quarto. All’ultima curva, dopo due triple mortifere di un ottimo Casella, la sgassata la firma Morgillo (in foto) con un canestro di 6 metri e una tripla che fa decollare la Libertas a +14 (67-81). Le tre triple di Legnano non riaprono la partita, ma consentono ai ragazzi di Eliantonio di salvare la differenza canestri dopo il +7 dell’andata.

TABELLINO

3G Electronics Legnano – Maurelli Group Libertas Livorno 78-84

Parizali: 18-21, 23-27, 19-19, 18-17

3G Electronics Legnano: Tommaso Marino 23 (2/5, 3/10), Janko Cepic 21 (2/5, 5/6), Giacomo Leardini 13 (2/4, 3/7), Juan marcos Casini 10 (2/4, 1/2), Diego Terenzi 9 (0/4, 2/8), Giovanni Fattori 2 (1/2, 0/0), Manuele Solaroli 0 (0/1, 0/0), Edoardo Roveda 0 (0/1, 0/1), Paolo Pisoni ne, Matteo Bassani ne, Leonardo Ferrario ne

Tiri liberi: 18 / 22 – Rimbalzi: 30 3 + 27 (Giacomo Leardini 8) – Assist: 18 (Tommaso Marino 8)

Maurelli Group Libertas Livorno: Antonello Ricci 17 (5/7, 1/3), Ivan Morgillo 15 (6/13, 1/1), Davide Marchini 15 (2/2, 3/5), Andrea Casella 13 (1/4, 3/6), Ivan Onojaife 11 (5/5, 0/0), Marco Ammannato 8 (2/4, 1/5), Francesco Forti 3 (1/2, 0/2), Costantino Bechi 2 (1/4, 0/0), Gianni Mancini ne, Gregor Kuuba ne, Matteo Geromin ne

Tiri liberi: 11 / 12 – Rimbalzi: 34 3 + 31 (Marco Ammannato 9) – Assist: 17 (Antonello Ricci 6)