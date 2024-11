Impresa Libertas! Espugnato il parquet di Forlì per 67 a 69

Banks al tiro sul parquet di Forlì. Foto gentilmente fornita da Pallacanestro Forlì 2015

Adesso la classifica fa meno paura. In chiusura abbracci per tutti: squadra, staff, dirigenti e Sbandati. E un pensiero particolare. Giocatori e società dedicano questo successo al grandissimo tifoso e socio Marco Benvenuti. Banks top scorer con 18 punti

Impresa della Libertas che al termine di 40’ equilibratissimi è riuscita ad espugnare l’Unieuro Arena di Forlì. Padroni di casa senza Dawson, amaranto privi di Tozzi (problema alla schiena) e in corso d’opera anche di Allinei (messo fuori causa da un forte giramento di testa). La LL parte forte (0-5), ma Forlì non si scompone e recupera quasi subito. La squadra di Andreazza, però è costantemente dentro la partita e chiude il primo quarto avanti di 5 lunghezze. Il vantaggio si dilata fino al +9, ma poi qualcosa si inceppa. La Unieuro difende bene, domina a rimbalzo e rientra.

Il parziale del secondo quarto recita 21-14 con un super Parravicini, mentre in casa amaranto ci sono i lampi di Hooker e di Fantoni.

Sotto le plance, però la LL soffre e Forlì prova la fuga al tramonto del terzo quarto (54-49) prima che una tripla segnata da campione da Banks, sulla sirena, consegni la partita al corpo a corpo dell’ultima frazione.

Sul 56-54 Filloy piazza due triple al curaro, ma LL prende la testa e non la lascia più. C’è spazio per il talento di Banks, un canestro fuori ritmo di Hooker, una tripla di Italiano e tanta difesa. Buca chiude le vie aeree ai padroni di casa e Forlì in attacco fa più fatica. Il finale è vietato ai deboli di cuore. Banks segna la tripla del 64-67 poi Forlì e Libertas sembrano giocare a chi non la vince. I Romagnoli sbagliano 6 tiri liberi e la LL alla fine vince non senza sofferenza, ma con grande gioia. Adesso la classifica fa meno paura.

Unieuro Forlì – Libertas Livorno 1947 67-69 (13-18, 21-14, 20-20, 13-17)

Unieuro Forlì: Demonte Harper 22 (9/16, 1/8), Matteo Parravicini 15 (4/9, 1/2), Riccardo Tavernelli 7 (2/4, 1/2), Luca Pollone 5 (1/1, 1/3), Raphael Gaspardo 4 (1/5, 0/4), Angelo Del chiaro 4 (2/6, 0/1), Davide Pascolo 4 (1/2, 0/0), Daniele Magro 4 (0/1, 0/0), Daniele Cinciarini 2 (1/3, 0/2), Tommaso Pinza 0 (0/0, 0/0), Alessio Sanviti 0 (0/0, 0/0), Simone Errede 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 21 – Rimbalzi: 44 13 + 31 (Riccardo Tavernelli, Luca Pollone , Davide Pascolo 9) – Assist: 11 (Luca Pollone 3)

Libertas Livorno 1947: Adrian Banks 18 (5/12, 2/6), Quinton Hooker 14 (4/8, 2/4), Ariel Filloy 13 (1/2, 3/9), Nazzareno Italiano 9 (1/3, 1/4), Tommaso Fantoni 6 (3/3, 0/0), Dorin Buca 4 (1/1, 0/0), Andrea Bargnesi 3 (0/0, 1/1), Gregorio Allinei 2 (1/1, 0/3), Francesco Fratto 0 (0/0, 0/1), Andrea Paoletti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 12 – Rimbalzi: 33 3 + 30 (Quinton Hooker, Dorin Buca 7) – Assist: 14 (Quinton Hooker, Nazzareno Italiano 4)

