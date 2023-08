In amaranto il terzino destro Alpha Camara

L’Unione Sportiva Livorno 1915 comunica di aver tesserato il terzino destro Alpha Camara, francese di origini guineane classe 2003, ex Nazionale francese Under 16, nelle ultime due stagioni nella quarta serie francese con la maglia dell’Angers B, dove ha messo insieme 30 presenze in campionato partecipando anche alla Uefa Youth League 2021/22.

Il presidente Joel Esciua ringrazia Rafaela Pimenta, agente del calciatore, per la disponibilità e la collaborazione nella conclusione dell’accordo. L’Unione Sportiva Livorno 1915 comunica inoltre che il calciatore Niccolò Nardi, dopo un permesso di due giorni per motivi personali, è rientrato a Pievepelago nella giornata di oggi (sabato 5 agosto).

