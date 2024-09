In lavorazione i nuovi gozzi con materiali innovativi

Le nuove imbarcazioni saranno fatte di fibra di vetro, fibra di carbonio e resina vinilestere. La decisione di rinnovare il parco barche è stata presa dall’Amministrazione comunale in collaborazione con il Comitato organizzatore del Palio Marinaro. Il mondo del remo livornese presto avrà quindi a disposizione 8 gozzi a 10 remi nuovi di zecca

Il mondo del remo livornese presto avrà a disposizione 8 gozzi a 10 remi nuovi di zecca.

Le imbarcazioni in uso oggi, in legno di cedro, con fasciame in triplo strato incrociato, saranno infatti sostituite da nuovissime imbarcazioni, dalle forme tradizionali (basate sullo stampo del gozzo originale ancora conservato dal Comitato Palio Marinaro), ma in materiali innovativi quali fibra di vetro, fibra di carbonio e resina vinilestere. Si è infatti conclusa con l’affidamento all’impresa Gruppo Mare 2.0 SRLS, con sede legale in San Severo (Foggia), la gara indetta dall’Amministrazione Comunale con lo scopo di rinnovare il parco barche. Si è trattata di una di procedura aperta, ai sensi dell’art. dell’art. 71 del D.lgs. 36/2023, aggiudicata al costo complessivo di € 250.899,99 IVA compresa.

La decisione di rinnovare il parco barche è stata presa dall’Amministrazione comunale in collaborazione con il Comitato organizzatore del Palio Marinaro. Da qui la redazione del capitolato, unitamente alla scheda tecnica dei gozzi, che coniuga gli elementi storici con i materiali e le tecnologie di oggi, redatti dall’architetto navale Alessandro Paganini in collaborazione con gli uffici del Settore Attività Culturali, Turismo, Musei e Fondazioni e con il Comitato Palio Marinaro”. Lo scopo è stato quello di consegnare agli equipaggi barche identiche tra loro nelle forme e nel peso (caratteristica tipica delle gare remiere livornesi a differenza di altri pali marinari), performanti, che necessitino di minore manutenzione rispetto agli attuali vetusti gozzi in legno, meno soggette all’assorbimento dell’umidità. Il tutto per portare avanti una tradizione che è addirittura inserita a pieno titolo nello Statuto del Comune di Livorno, che all’articolo 4 prevede testualmente che “il Comune intende riscoprire il senso di appartenenza e di identità della cittadinanza con le Cantine Remiere e si propone di mantenere, promuovere e sviluppare nel tempo le manifestazioni denominate “Gare Remiere” quali patrimonio storico-culturale della Città di Livorno e della sua antica tradizione marinaresca (…)”.

Le gare remiere rappresentano, infatti, manifestazioni che coniugano l’aspetto sportivo, culturale e turistico di Livorno che l’Amministrazione intende tutelare ed incentivare promuovendo, nei confronti delle nuove generazioni, non solo l’attività remiera, ma anche la conoscenza della sua storia e dei suoi valori, diffondendo l’interesse per le diverse manifestazioni e attività, oltre i confini comunali, anche attraverso un’adeguata promozione turistica e culturale. Le principali gare che si svolgono annualmente sono il Trofeo Liberazione, il Palio di Santa Giulia, la coppa Risiatori, la coppa Barontini e il Palio Marinaro.

Condividi:

Riproduzione riservata ©