In maglia Pielle arriva Michele Ebeling

La Pielle Livorno comunica di aver raggiunto un accordo di collaborazione per la stagione 2025/2026 con Michele Ebeling, ala classe 1999, alto 205cm per 100kg. Originario di Comacchio (Ferrara), cresciuto nei settori giovanili di Virtus Bologna e Ferrara, giocando anche nelle nazionali giovanili tra U16, U18 e U20, Ebeling ha esordito in Serie A1 con Sassari. Successivamente esperienze in A2 con Ferrara, Cagliari e Cento. Nel 2019/2020 fa ritorno nella città estense, in A2, dove rimarrà anche l’anno successivo.

L’ottima stagione 2020/2021 gli vale la chiamata di una big del campionato come Udine, con la quale partecipa anche ai playoff per la Serie A1 e vince la Coppa Italia di A2, realizzando in finale 8 punti vs. Cantù. Nel 2022/2023 passa all’Urania Milano, sempre in A2, dove si conferma giocatore affidabile in categoria (8 punti di media).

L’anno successivo veste la maglia di Napoli, in A1, dove, seppur non trovando molto spazio, conquista la Coppa Italia. Nell’ultima stagione è ancora A2 a Nardò. Giocatore all around, in grado di allargare il campo in attacco, esaltarsi in transizione, ma anche dotato di buoni movimenti vicino a canestro tanto da poter ricoprire più ruoli.

Queste le parole di coach Andrea Turchetto: “Michele Ebeling sarà il nostro numero 3 titolare. Abbiamo scelto un profilo capace di ricoprire più ruoli, in particolare il 3 e il 4, per dare ulteriore duttilità alla squadra. Giocatore di grande taglia e spiccata versatilità, Ebeling unisce capacità realizzative sia spalle che fronte a canestro, senso al rimbalzo e atletismo, con un’attitudine naturale a correre il campo e creare gioco per i compagni”.

