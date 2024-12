In oltre 50 per la tradizionale corsa della “Voltina”

Tradizionale corsa della “Voltina” che si corre sempre il 26 dicembre in memoria di Fabrizio Cambi, patrimonio del podismo livornese. Il percorso di circa 18 km, parte dal Campo Scuola e percorre il lungo mare per 6 km sino ad arrivare al Maroccone.

Dopo la foto di rito si imbocca la Voltina per salire con 4 km di duro sterrato fino in cima al Castellaccio. Il rientro, per gli ultimi 8 km, è dal circuito di Montenero sino all’Apparizione e poi via Ravizza per rientrare al Campo.

Anche quest’anno oltre 50 podisti livornesi dell’Atletica Amaranto, del sempre di corsa e tutti gli altri che si sono aggregati, si sono ritrovati ed hanno corso insieme in allegria per una volta senza lo scopo della gara e del piazzamento ma solo per la voglia di correte e condividere questa passione.

In cima al Castellaccio l’Atletica Amaranto aveva allestito un ristoro con tè caldo mai così apprezzato vista la Tramontana tagliente. Grazie a Fumo, Paolo, Sabrina, Sabrina, Erika e tutti quelli che hanno contribuito.

Doccia finale per il Sandri sul piazzale del campo scuola con temperature vicino allo zero con i passanti attoniti. Anche quest’anno non si è perso nessuno sui tornanti e tutti hanno fatto rientro pronti a reintegrare con gli avanzi di ieri. Un grande successo per il movimento podistico livornese.

Appuntamento al 26 dicembre 2025.

