In oltre 80 al primo evento del progetto gratuito “Anche una Donna può difendersi”

Le prossime lezioni saranno domenica 14 gennaio e domenica 10 marzo dalle 9.30 alle 13.30. Per iscriversi, inviare una mail a: [email protected] oppure tramite messaggio Whatsapp al 340-7573100, specificando nome, cognome e data di nascita

Domenica 5 novembre al nuovo villaggio sportivo Oltremare in via delle sorgenti 215, si è svolto per il secondo anno, l’evento “Anche una Donna può Difendersi”.

Il progetto, completamento gratuito, è stato diretto dal maestoro Giacomo Taddei, cintura nera 4° Dan di Krav Maga e responsabile per l’Italia della Federazione Europea di Krav Maga.

Sono intervenute oltre 80 donne, di età compresa dai 14 ai 60 anni, dove per 4 ore hanno lavorato su come potersi difendere: da aggressioni corpo a corpo, da minacce da armi taglienti, e su come e dove colpire per poter neutralizzare un aggressore.

L’iniziativa ha riscosso grande successo, perché è stata stimolante per le donne, che hanno accolto con entusiasmo gli argomenti trattati.

Chi non era presente alla prima lezione può partecipare ugualmente, perché ad ogni lezione verranno rivisti anche gli argomenti delle lezioni precedenti.

