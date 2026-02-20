Infortunio Bonacini, l’esito degli esami

È stata riscontrata una lesione di secondo grado a carico del tratto prossimale pre-inserzionale del bicipite femorale, oltre a due lesioni di primo grado rispettivamente nel tratto prossimale e nel tratto medio del muscolo semimembranoso dell’arto inferiore sinistro

La Verodol Cbd Pielle Livorno comunica che al completamento degli esami strumentali a cui si è sottoposto l’atleta Davide Bonacini, in relazione all’infortunio riportato durante la gara contro Virtus Roma, è stata riscontrata una lesione di secondo grado a carico del tratto prossimale pre-inserzionale del bicipite femorale, oltre a due lesioni di primo grado rispettivamente nel tratto prossimale e nel tratto medio del muscolo semimembranoso dell’arto inferiore sinistro.

L’atleta, monitorato quotidianamente dallo staff sanitario, ha già iniziato le terapie previste e verrà rivalutato tra due settimane.

Condividi:

Riproduzione riservata ©