Infortunio Bonacini, l’esito degli esami
È stata riscontrata una lesione di secondo grado a carico del tratto prossimale pre-inserzionale del bicipite femorale, oltre a due lesioni di primo grado rispettivamente nel tratto prossimale e nel tratto medio del muscolo semimembranoso dell’arto inferiore sinistro
La Verodol Cbd Pielle Livorno comunica che al completamento degli esami strumentali a cui si è sottoposto l’atleta Davide Bonacini, in relazione all’infortunio riportato durante la gara contro Virtus Roma, è stata riscontrata una lesione di secondo grado a carico del tratto prossimale pre-inserzionale del bicipite femorale, oltre a due lesioni di primo grado rispettivamente nel tratto prossimale e nel tratto medio del muscolo semimembranoso dell’arto inferiore sinistro.
L’atleta, monitorato quotidianamente dallo staff sanitario, ha già iniziato le terapie previste e verrà rivalutato tra due settimane.
Riproduzione riservata ©
Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 90mila utenti giornalieri: 78.000 su Fb, 15.500 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo
QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.