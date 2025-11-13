Ippon e carattere: il Rendoki Dojo chiude al settimo posto mirando al podio
I cadetti del Rendoki Dojo Judo, Andrea Vecchio, Pietro Onida e Diego Catania allenati dal Maestro Alessio Vecchio continuano a farsi strada nel Judo confrontandosi con i migliori atleti a livello nazionale
I cadetti del Rendoki Dojo Judo, Andrea Vecchio, Pietro Onida e Diego Catania allenati dal Maestro Alessio Vecchio continuano a farsi strada nel Judo confrontandosi con i migliori atleti a livello nazionale. Chiudono al 7° posto dopo aver vinto due combattimenti per Ippon. Hanno ancora tanto da migliorare e da come hanno combattuto, il podio non è così lontano.
L’evento clou per gli appassionati di judo italiano si tenuto a Riccione lo scorso 9 novembre.
Ringraziamo il Rendoki Dojo che ha messo a disposizione ogni risorsa, nel nome di Massimo Rizzoli.
