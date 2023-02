Italia-Ucraina, sold out il Modigliani Forum. Pozzecco: “Livorno? Un posto favoloso”

Fotogallery a cura di Giulia Bellaveglia. Nella foto principale il Ct azzurro, Pozzecco, mostra ai presenti una sua foto d'archivio di circa 30 anni fa quando giocava a Livorno

Appuntamento con la sfida valida per come qualificazione al mondiale Fiba 2023 per giovedì 23 febbraio alle 21 al Modigliani Forum. La nazionale indosserà per la prima volta il nuovo completo. I convocati

di Giulia Bellaveglia

Marco Spissu, Niccolò Mannion, Paul Biligha, Diego Flaccadori, Amedeo Tessitori, Giampaolo Ricci, Giordano Bortolani, Riccardo Moraschini, Guglielmo Caruso, Riccardo Visconti, Luca Severini e Tomas Woldetensae. Sono questi i fantastici 12 che, giovedì 23 febbraio alle 21, animeranno gli spazi del Modigliani Forum, già sold out, per la sfida Italia – Ucraina valida come qualificazione al mondiale Fiba (Federazione internazionale pallacanestro) 2023. Ad annunciarlo, il commissario tecnico della nazionale di pallacanestro italiana Gianmarco Pozzecco, in una sala cerimonie di palazzo comunale gremita, tra stampa e istituzioni, per un evento atteso a Livorno da ben 27 anni.

“Sono contento che a Livorno riviva la pallacanestro – dice – perché è un posto dove non può non esserci. Sono passati 30 anni da quando ho giocato in questa città, un momento che posso definisco come il più importante della mia carriera. Arrivai da sconosciuto e trovai un posto favoloso, ho un bellissimo ricordo del pubblico e dell’affetto che è capace di trasmettere. Domani sera, indipendentemente dal risultato, sono sicuro che sarà una festa. Sapete tutti che siamo già qualificati, ma giocheremo con la stessa grinta, per rispetto delle altre squadre e soprattutto per emozionare”.

Accanto a lui, il sindaco Luca Salvetti, con una bella foto d’archivio di Pozzecco a 20 anni, da mostrare ai presenti. “Questa città – commenta il primo cittadino – vive di basket da sempre. Negli anni 80’-90’ con ben due squadre in serie A, poi c’è stata una flessione, che per un luogo relativamente piccolo forse è anche normale, mentre da 3, 4 anni le due formazioni sono tornate in serie B, appaiate al vertice, guardando ancora più in alto. Impressionante anche il dato del seguito, basti guardare il derby seguito da più di 8 mila persone”.

“Livorno – aggiunge Giovanni Petrucci, presidente della Federazione italiana pallacanestro – non ha mai tradito il basket. Personalmente sono sempre stato legato a questa realtà e il tutto esaurito dimostra l’amore che questa ha per la pallacanestro. La nostra è una nazionale competente che crea simpatia, genera emozione, diverte. Siamo venuti con una squadra degna di far fare bella figura alla città”. L’evento, sarà anche l’occasione per la squadra di indossare, per la prima volta, il nuovo completo della nazionale.

Condividi: